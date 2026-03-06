El Valencia Basket resiste y mira a la cara, y sin titubeo alguno, a los playoffs de la Euroliga

Los taronja acarician los cuartos de final de la competición al ampliar su renta hasta los tres partidos con el séptimo clasificado de la temporada regular

La Euroliga del Valencia Basket está siendo para enmarcar. Lejos de perder pie por cierto miedo a las alturas, los chicos de Pedro Martínez se asentaron desde los albores de la temporada en los primeros puestos y ahora, a pocas jornadas de echar el cierre a la temporada regular no se puede más que reseñar como están mirando sin miedo alguno, y a la cara, a unos playoffs que ya asoman.

El último ejemplo lo hemos tenido este jueves 5 de marzo, día en el que la escuadra taronja ha derrotado a un Zalgiris Kaunas con momentos brillantes pero mucho más irregular que los valencianos, quienes de paso dejan atrás a los lituanos en la carrera para clasificarse directos para los cuartos de final de esta Euroliga. ¿Y cómo lo hicieron? A base de penetraciones de Omari Moore y con una excelente defensa de Papi Badio, que de paso anotó también la canasta clave.

La cuestión es que el conjunto de Pedro Martínez ha sumado su vigésima victoria, su récord en una campaña en la máxima competición continental, y sigue segundo pero ahora ya con tres triunfos más que el Zalgiris, un margen ya notable con solo ocho encuentros por jugarse. Sólo le faltó recuperar el 'average' para que el choque fuera perfecto, pero no se puede tener todo en la vida.

Un Valencia Basket muy maduro

Sólido y sereno, el conjunto valenciano dominó el choque de principio a fin, gestionó con inteligencia el colchón ganado en el primer cuarto y supo contener las acometidas del Zalgiris, incluida la última, con la que llegó a empatar el choque a falta de un minuto. Pero ahí apareció de nuevo la figura del valiente Badio que se fabricó el tiro que encarriló finalmente el triunfo.

No se trata de lanzar las campanas al vuelo, pero la realidad es que los pupilos de Pedro Martínez se están señalando –y con todas las de la ley– como uno de los favoritos a estar en la Final Four y, quién sabe, terminar saliendo campeón.

Ficha técnica:

91.- Valencia Basket (25+25+21+20): Thompson (8), Badio (11), Puerto (2), Pradilla (10), Sako (6) -cinco titular- De Larrea (2), Montero (9), Moore (16), Taylor (5), Key (5), Costello (5) y Reuvers (12).

87.- Zalgiris Kaunas (13+26+25+23): William-Goss (4), Lo (9), Butkevicius (7), Sleva (14), Wright (20) -cinco titular- Francisco (9), Brazdeikis (13), Giedraitis (-), Tubelis (9), y Ulanovas (2).

Árbitros: Javor (SLO), Bissang (FRA) y Pastusiak (POL). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima jornada de la fase regular de la Euroliga de baloncesto disputado en el Roig Arena ante 11.966 espectadores.