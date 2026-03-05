Sergio Scariolo estalla por la situación actual y pide cambios drásticos en la Euroliga: "Ese es el error y todo el mundo está de acuerdo con esto"

El entrenador del Real Madrid culpa al calendario de este año de los problemas con los que se ha encontrado la Euroliga tras el estallido de la guerra: "Una ampliación de los equipos que participan tiene que necesariamente ir de la mano de una reducción de los partidos"

Tres partidos suspendidos en esta jornada de la Euroliga, dos equipos volviendo a las sedes donde arrancaron la temporada y de las que se habían mudado y otro, el Dubai Basketball, señalando el Zetra Arena de Sarajevo (Bosnia) como nueva sede... La máxima competición del baloncesto continental sufre las consecuencias de la guerra en Oriente Medio y muestra sus limitaciones.

Con un calendario muy cargado de partidos, los equipos ya no pararán hasta los 'play offs' después de haber superado la Ventana FIBA de selecciones. Eso crea un serio problema de calendario que ha encontrado las críticas dentro de la propia Euroliga.

No han sido pocos los técnicos que se han quejado de un calendario que, sólo en la Liga regular, tiene 38 partidos, con jornadas dobles cada dos semanas, que obligan a jugar tres partidos en siete días si sumamos a estos el que deben disputar en sus respectivos campeonatos ligueros.

Un calendario al que se le 'ven las costuras' y al que ahora se refería uno de los que más críticos se ha mostrado: Sergio Scariolo. "Históricamente, yo recuerdo cuando estaba en Pésaro (1989-1991) que Maccabi jugaba sus partidos de casa en Bruselas (Bélgica). Tener una previsión de los imprevistos parece una contradicción, creo que el error original ha sido tener un calendario tan apretado. No puedes prever las guerras ni las reacciones...", señalaba el técnico del Real Madrid en la previa de su duelo ante la Virtus Bolonia, uno de los seis que sí se van a disputar en esta jornada de la Euroliga.

Scariolo no culpa a la guerra y sí a la Euroliga

Scariolo no culpa a la guerra y sí lo hace directamente a la Euroliga, ya que considera que igual que este contratiempo hay otros muchos que pueden obligar a aplazar partidos. Y hay que prever esas posibilidades. "Hay problemas mucho más graves y dolorosos no vinculados a las guerras que una competición de baloncesto. Dentro de nuestro microcosmos, de la competición, hay muy poco margen para poder recuperar partidos. Ese es el error. Es decir, que una ampliación de los equipos que participan tiene que necesariamente ir de la mano de una reducción de los partidos", añadía el entrenador de Brescia.

El exseleccionador español, con ello, exige cambios drásticos para la próxima temporada -tanto si juega el Madrid como si no- y también señala el agravio que ha vivido esta campaña con unos partidos jugados en Israel y otros con una afición neutral. "Todo el mundo ya se ha se ha encontrado de acuerdo con esto. Pero estamos en una competición donde existe esta acumulación. Además, está el problema añadido que se están produciendo con estos aplazamientos y estos campos neutros. Una situación de claro agravio, ya que también hay partidos que se juegan a puerta cerrada", afirmó, recordando los duelos que los equipos israelíes han jugado en España, donde, por ejemplo, el Hapoel fue el primero en ganar en el Roig Arena, gracias a que estaba vacío.

Pese a ello, Sergio Scariolo quiere dejar claro que todo esto es secundario después de todo lo que está pasando en estos países. "En las guerras, la gente muere y se producen problemas mucho más graves que hacer estas consideraciones. Pero ante la pregunta, desde luego un problema añadido a un calendario tan apretado es precisamente no tener prácticamente margen para poder llevar a cabo una competición con más regularidad", avisaba el italiano.

Las selecciones, un problema añadido al calendario

El entrenador del Real Madrid no sólo se queja del calendario en la Euroliga, sino de cómo han metido las Ventanas FIBA con calzador, lo que añade a todos estos problemas de calendario, viajes largos y otros contratiempos. Él lo ha sufrido, ya que acaban de llegar Facu Campazzo y Gabriel Deck de jugar con Argentina. "No es la situación ideal. Además de los minutos de partido, está el viaje. De hecho, los datos sobre el sueño que han ido acumulando los jugadores son muy malos. Tenemos que ver cómo podemos tener rendimiento sin riesgo de lesión, porque por supuesto, es mucho más peligroso y grave en esta situación", avisaba.

Scariolo piensa hablar con sus jugadores antes de decidir que hace este jueves ante una Virtus a la que teme, más aún tras su última victoria frente al Barça de la semana pasada. "Nos ganaron primera vuelta. Evidentemente era un momento completamente diferente. Viendo ese partido te sorprende y te anima mucho ver qué evolución ha tenido el equipo a nivel de calidad de juego en ambos lados de la cancha", señaló el ex, precisamente, de la Virtus Bolonia.