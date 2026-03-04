El Real Madrid se queda sin un fichaje deseado

Uno de los dos nombres que vigilaba de cerca para cerrar su rotación exterior el próximo año, Obst, jugará en el Bayern Múnich en los próximos años

Aunque desde finales de agosto se ha hablado de que faltaba una pieza en el Real Madrid y, de hecho, en pleno Eurobasket hizo un intento para ficar el polaco Jordan Loyd, con el que llegó a un acuerdo, finalmente, no ha llegado ningún otro jugador al equipo que entrena Sergio Scariolo.

Jordan Loyd acabó el Turquía después de que el Madrid se encontrara con un hándicap añadido. El Valencia Basket tenía los derechos del jugador polaco en España y los blancos tenían que pagar una compensación, aparte de lo que debían abonar al Mónaco y al propio jugador.

Con una plantilla amplia, las miras se pusieron en el final del 'training camp' de la NBA, pero ahí lo que se reforzó finalmente fue el juego interior, con Ivan Len, tras la salida de Bruno Fernando al Partizan de Belgrado. Los diferentes nombres que estuvieron en el punto de mira no cuajaron o, en la mayoría de los casos, han seguido en la NBA o en la G-League.

Nadir Hifi, uno de los preferidos del Madrid

En las últimas semanas del mercado en la Euroliga no han movido un dedo para completar el roster, pero sí que se ha conocido que están contactando de cara a la próxima temporada. El principal objetivo para el juego exterior sería el francés Nadir Hifi, estrella del París Basketball, un 'killer' contrastado que, precisamente, les dio un disgusto no hace muchas semanas.

Sin embargo, había otro nombre subrayado en rojo y era otro 'francotirador' que está destacando este año en la máxima competición continental. El alemán Andreas Obst se ha convertido en el mejor hombre del Bayern Múnich, equipo que lidera en estos momentos. El internacional germano promedia 15,5 puntos por partido y un 40,8 % en ls lanzamientos de tres; y ha realizado auténticas exhibiciones, como la que sufrió el Baskonia en enero, cuando encajó 37 puntos en Múnich.

Andreas Obst, un líder en el Bayern Múnich

Con estas actuaciones, como es lógico, no era el Madrid el único interesado, pero finalmente, ninguno de los clubes que se habían fijado en él podrán ficharlo, ya que habría llegado a un acuerdo con el Bayern para las próximas temporadas. Así lo asegura Robert Heusel, especialista en el equipo muniqués y en el baloncesto alemán, aunque no detalla los años por los que se había comprometido.

Andreas Obst lidera la tabla de tiradores de tres puntos de la Euroliga, donde también tiene el récord en un partido, con los 11 que le metió al Barça el pasado mes de noviembre.