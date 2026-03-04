Olimpia Armani Milano - Barça: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Barça vuelve a Italia, donde perdió el último partido en Euroliga, para vérselas con un Olimpia Armani Milano que busca el 'play-In'

El Barça vuelve a Italia, donde perdió su último partido ante la Virtus Bolonia, con la necesita de cambiar su dinámica, ya que llega de perder los dos últimos encuentros, en semifinales de la Copa del Rey ante el Baskonia y ese partido frente al conjunto boloñés.

Esa derrota sacó a los de Xavi Pascual de las seis primeras plazas, que otorgan la opción de jugar los 'play offs' de la Euroliga, y por primera vez en mucho tiempo, los blaugranas se encuentran en zona de 'play-In'.

Ganar en Milán es fundamental, además, porque el Olimpia es uno de los equipos que están fuera de esa zona y que aspiran a ocupar una de las últimas plazas que permitan jugar los cruces de la postemporada regular. Ahora mismo, el Barça marcha octavo con 17 victorias y 12 derrotas, mientras que el Olimpia Milano es duodécimo con 14 triunfos y 15 derrotas.

Pascual ha tenido tiempo para recuperar totalmente a sus jugadores, algunos de los cuales llegaron muy justos a los últimos partidos, pero habrá que ver cómo llegan otros, como Shengelia y Satoransky, de sus partidos con sus selecciones. Esta segunda fase de la temporada define por qué van a luchar los equipos y el preparador blaugrana ya ha avisado que estos primeros partidos serán claves para posicionarse de cara a la clasificación final.

A qué hora es el Olimpia Armani Milano - Barça de la jornada 30 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Olimpia Armani Milano y el Barça, perteneciente a la jornada 30 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 5 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Mediolanum Forum.

Dónde ver en TV y online el Olimpia Armani Milano - Barça de la jornada 30 de Euroliga

Este partido entre el Olimpia Armani Milano y el Barça se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español ante el italiano se retransmitirá a través de M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.