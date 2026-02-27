Mario Hezonja explota con la afición del Real Madrid: "No estamos aquí para escuchar esta mierda"

El jugador croata no se muerde la lengua a la hora de valorar el comportamiento de los seguidores blancos durante el partido de Euroliga contra el Bayern Múnich

La situación del Real Madrid no termina de ser cómoda. Pese a estar bien clasificado en la Euroliga y ser líder de la Liga ACB, la derrota en la final de la Copa del Rey hizo mucho daño, tal y como dejó claro la afición de los blancos en el posterior partido frente al Bayern Múnich, con una sonora pitada dirigida principalmente al entrenador Sergio Scariolo.

Ya pasado el momento, y habiendo ganado con autoridad a los alemanes por 93-70, el técnico del conjunto madrileño señala que fue una minoría la que mostró su malestar desde la grada, siendo uno de sus jugadores, Mario Hezonja, quien se ha mostrado más beligerante con la afición.

"No estamos aquí para escuchar esta mierda. Todo el mundo tiene que estar con el equipo. Nosotros estamos dando el máximo para el Real Madrid. Si no te sientes así o no quieres, no sigas, no vienes a los partidos y ya está", comentó en declaraciones recogidas por la cadena SER.

La reacción del equipo según Mario Hezonja

Ya centrado en el trabajo hecho por la plantilla y el cuerpo técnico, el alero de los capitalinos elogia el trabajo que se ha hecho para romper con el duro golpe moral que supuso la derrota ante Baskonia en la final de la Copa del Rey.

"Lo cierto es que teníamos muchísima frustración por la Copa. Hemos estado muy jodidos, pero como todos los profesionales hay que levantarse. Estoy orgulloso de cómo hemos salido. Lo más importante es cómo te levantas de esto", sentencia.