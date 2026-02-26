De la resaca al simulacro, sin remedio alguno

Tras días de celebración por la victoria en la Copa del Rey, Baskonia fue incapaz de plantar cara a un Valencia Basket que se paseó por el Buesa Arena

Ya avisamos en la previa que podía pasar. El Baskonia disfrutó de lo lindo en el Roig Arena al proclamarse campeón en la gran final de la Copa del Rey ante el Real Madrid; sin embargo, justo esa explosión de alegría le dejó sin piernas (ni cabeza) para encarar en la Euroliga a un Valencia Basket que hizo lo que quiso sobre el parqué para terminar ganando por 79-108 y auparse a la segunda plaza de la máxima competición continental.

El partido no tuvo historia alguna. Si durante un par de minutos parecía que el Baskonia iba a competir, tal situación no pasó de espejismo, ya que al terminar el primer cuarto los taronja estaban 19 puntos arriba y al descanso eran ya 33 (35-68). Game over.

Intensidad, intensión, ganas... A los de Paolo Galbiati les faltó prácticamente de todo en un encuentro que podemos decir que les sobraba –ya no tienen nada que hacer en la Euroliga– y en el que al menos pudieron frenar la sangría en la segunda parte, sin duda ayudados por un rival que también levantó el pie del acelerador.

Pese a la enorme diferencia en el marcador, el público se mostró realmente comprensivo con los suyos. No sorprende. Ganar la Copa es algo con lo que no contaban y que ha supuesto un espaldarazo para el proyecto que dirige Paolo Galbiati desde el banquillo, quien no hace mucho estuvo prácticamente destituido.

Jean Montero, máximo anotador de la noche

Ante tal despliegue ofensivo de Valencia Basket no sorprende que hasta cuatro jugadores hayan estado en dobles dígitos de anotación, destacando sin duda un Jean Montero de hasta 20 puntos. Por cierto, con los 68 puntos del primer tiempo los valencianos han batido el récord de la Euroliga.

En cuanto a Baskonia, la poca respuesta que hubo llegó a través de Luwawu-Cabarrot, autor de 16 puntos, así como con la firma de Marquis Nowell, que logró otros 13.

Ficha técnica:

79 - Kosner Baskonia (16+19+23+21): Simmons (7), Howard (5), Radzevicius (4), Frisch (-) y Diakité (6) -cinco inicial-, Maker Bol (3), Spagnolo (4), Villar (-), Nowell (13), Luwawu-Cabarrot (16), Forrest (6) y Omoruyi (15).

108 - Valencia Basket (35+33+25+15): Montero (20), De Larrea (5), Puerto (9), Pradilla (11) y Sako (4) -cinco incial-, Moore (9), Badio (4) López-Aróstegui (5), Thompson (6), Key (14), Costello (8), y Reuvers (13).

Árbitros: Borys Ryzhyk (Ucrania), Tomislav Hordov (Croacia), Sergio Silva (Portugal). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de la Euroliga, disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 9.115 espectadores. Antes del encuentro, el equipo local ofreció la Copa del Rey conseguida en Valencia.