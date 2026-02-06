Jean Montero se inventa una victoria para el Valencia Basket

El escolta de la entidad taronja firmó hasta 10 puntos en la prórroga para ser clave en el triunfo en cancha del Hapoel Tel Aviv

El baloncesto es un deporte de equipo, pero hay veces que un jugador marca la diferencia. Ese ha sido Jean Montero esta noche para el Valencia Basket. Con 29 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes, el escolta rescató a los suyos en la pista del Hapoel Tel Aviv en un encuentro en el que tuvo errores, pero en el que el dominicano le terminó llevando en volandas para forzar la prórroga y llevarse el triunfo en el tiempo extra.

Lo cierto es que por momentos el partido parecía imposible. Los de Pedro Martínez, sin apenas canastas al contraataque, con pocos triples intentados y con una defensa por momentos blanda, llegaron a perder por 15 puntos en el tercer cuarto, pero el tesón de Montero, que acabó con 38 de valoración, y una buena intendencia de Darius Thompson, Nate Reuvers y de Braxton Key, le hizo remontar a dos minutos del final y, aunque no lo consiguió ganar en el minuto 40, lo hizo en el 45.

Fue un ejercicio de supervivencia por parte de los valencianos, que al descanso perdían de 13 y al comenzar el último periodo aún estaban 12 abajo. Pese a ello, fueron los que más cerca estuvieron de ganar en el tiempo reglamentario, y es que el propio Montero tuvo dos jugadas para matar el partido con 86-88 en el electrónico para matar el partido, pero ambas jugadas acabaron en pérdida posibilitando el empate de los israelíes.

Jean Montero da la puntilla

Pese a que el Hapoel se libró en ese momento de la derrota, Montero tenía preparada una traca final –con jugadón incluido ante Micic–, para endosar la cuarta derrota seguida al Hapoel con 10 de sus 28 puntos en el tiempo extra. No hubo mayor historia. El mejor jugador sobre el parqué decantó la balanza a favor de los españoles.

-- Ficha técnica:

99 - Hapoel Tel Aviv (21+28+24+15+11): Jones (7), Timor (-), Malcolm (10), Wainright (7), Oturu (8) -cinco titular-, Motley (17), Blakeney (23), Palatin (-), Odiase (-), Micic (7) y Madar (20).

104.- Valencia Basket (24+12+25+27+16): Thompson (17), Montero (29), Taylor (11), Pradilla (2), Reuvers (20) -cinco titular-, De Larrea (2), Moore (2), Nogués (-), Puerto (2), Key (11), Sako (8) y Sima (-).

Árbitros: Belosevic (SRB), Zamojski (PLD) y Calic (SRB). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 26 de la fase regular de la Euroliga, disputado en el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv ante unos siete mil espectadores.