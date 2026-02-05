Dubai - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Pasado el disgusto de la derrota en cancha de Panathinaikos –rajada incluida de Sergio Scariolo–, el conjunto blanco viaja a Dubai para recuperar la buena senda en la máxima competición continental

Toca hacer borrón y cuenta nueva. Tras dos derrotas seguidas a domicilio, la última muy dolorosa en cancha de Panathinaikos por 82-81, el Real Madrid encara ahora la visita a Dubai en la Euroliga con el deseo de que sea un punto de inflexión lejos del Movistar Arena, el cual le permita a su vez mantenerse en la parte alta de una clasificación cada día más comprimida.

Ahora, con la jornada 27 a la vuelta de la esquina –se disputa este jueves 4 de febrero–, los blancos aparecen en la cuarta plaza de la tabla clasificatoria con 16 victorias, las mismas que Olympiacos, Hapoel Tel Aviv, Valencia Basket, Panathinaikos, Estrella Roja y Barça, y con un balance como visitante en la Euroliga de 4 victorias y 9 derrotas.

Más allá de ese dato, el Madrid necesita dar la vuelta a la tortilla cuando viaja, ya que con los actuales números se hace complicado seguir en puestos de clasificación directa a playoffs salvo que –como está ocurriendo– sea un rival casi imbatible en su propio pabellón.

Las posibles bajas del Real Madrid

Desde que Sergio Scariolo cogió al equipo ha estado manteniendo pleno control sobre el tiempo de juego de cada una de sus piezas de cara a evitar lesiones y que lleguen en plena forma al momento clave de la temporada. Pese a ello, ha sido inevitable que Theo Maledon sufriese una lesión muscular y que de cara al partido contra el Dubai –como ya pasó con Panathinaikos– tampoco esté disponible Gaby Deck.

A qué hora es el Dubai - Real Madrid de la jornada 27 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Dubai y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 27 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 5 de febrero a partir de las 17:00 horas en el Coca-Cola Arena de Dubai.

Dónde ver en TV y online el Dubai - Real Madrid de la jornada 27 de Euroliga

Este partido entre el Dubai y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.