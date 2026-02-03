El Barça se queda al borde de una remontada histórica

Perdía de 17 puntos en el inicio del último cuarto y tuvo opciones para ganar a un Fenerbahçe que 'desapareció'

De la catástrofe al milagro, de una remontada heroica a la decepción... El Barça-Fenerbahçe dio para todo, para que el equipo turco dominara a placer durante tres cuartas partes y para que el Barça rozara una reacción que habría sido recordada mucho tiempo y de la que se quedó a las puertas (78-82).

De 17 puntos perdían los barcelonistas al final del tercer cuarto. Los de Xavi Pascual venían de ceder partidos en Liga ACB y Euroliga en un último cuarto, al que llegaban faltos de fuerzas. Sin embargo, esta vez siguieron creyendo, cerraron el aro al Fenerbahçe y sólo los errores en los últimos instantes, cuando tenían en la mano la remontada, impidió que ésta pudiera culminarse.

No es normal que Punter falle dos tiros que habrían puesto a su equipo a una canasta para ponerse por delante, ni tampoco que Clyburn esté tan errático, pero con la presión todo cambia y esta vez salió cruz. A favor del Fenerbahçe, que sólo anotó una canasta en juego en todo el último cuarto, hay que decir que durante los tres primeros cuartos y, en especial, durante los dos primeros lo bordó.

El equipo de Jasikevicius supo encontrar los huecos en la defensa blaugrana y con un certero Biberovic y un Baldwin IV que rozó la perfección fue haciéndose poco a poco un hueco cada vez mayor ante el nerviosismo de la afición barcelonista.

Sólo Kevin Punter evita la debacle

El Barça sólo fue por delante con la canasta inicial de Vesely. A partir de ahí le tocó ir a remolque de un rival que anotó casi todo lo que tiró en los dos primeros cuartos. Y eso que su mejor hombre, Horton Tucker, no tuvo su día, se enfrascó en penetrar por donde no podía y las faltas le mandaron al banco más tiempo del deseado.

Tampoco le hacía falta a su equipo, porque tenía a Melli, a Baldwin, a Biberovic... que no dejaban de enchufarla desde todos lados. Así se llegó con un contundente 14-29 al final del primer cuarto.

No aminoró el Fenerbahçe tras el primer descanso y sólo los puntos de Punter -14 en el segundo cuarto- impidieron que el partido quedara sentenciado en el intermedio. El Fenerbahçe mantuvo su ritmo anotador y pasó de los 50 puntos cuando aún quedaban dos minutos por jugarse antes del descanso. El Barça, con Punter y con la energía que siempre pone Brizuela, hacía la goma y llegaba con un 41-53 al intermedio esperanzador.

El Fenerbahçe vio el partido sentenciado

toda la pelea por acortar diferencias se esfumó en un santiamén tras el arranque del tercer cuarto del equipo de Jasikevicius, que puso ladirecta y se asentó en diferencias que rondaban los 20 puntos gracias ahora a Hall y a Birch.

El 56-73 hacía prever un final tranquilo en el Palau. Viendo lo que habían dado los tres primeros cuartos no se esperaba lo que el Barça logró. El equipo de Pascual, ahora sí, subió el tono físico en defensa. Los árbitros lo permitieron y el Fenerbahçe desapareció.

Encendido por Parra y Brizuela, el Barça despegó y, poco a poco, fue acortando terreno. Cada jugada era una canasta que le acercaba a la machada. Sin embargo, cuando sólo quedaban dos pasos, volvió a ser el equipo del principio, a fallar tiros fáciles y a dar vida a un Fenerbahçe que agradeció el regalo.

Ficha técnica del Barça 78-82 Fenerbahçe

Barça (14+27+15+22): Satoransky (8), Punter (24), Clyburn (4), Shengelia (3), Vesely (10) -equipo inicial-, Brizuela (11), Norris (-), Parra (10), Cale (5), Laprovittola (3) y Hernangómez (-).

Fenerbahçe (29+24+20+8): Hall (7), Biberovic (19), Horton-Tucker (8), Melli (7), Birch (8) -equipo inicial-, Bitim (2), Baldwin (16), De Colo (6), Jantunen (7), Boston (-) y Colson (2).

Árbitros: Robert Lottermoser (ALE), Luka Kardum (CRO) y Uros Obrknezevic (SER). Eliminaron con cinco faltas al visitante Horton-Tucker (min.39). Señalaron falta técnica al local Brizuela (min.32).