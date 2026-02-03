La Euroliga falla a favor del Hapoel y obliga a viajar al Valencia Basket

El conjunto taronja pretendía que el partido del jueves de la máxima competición continental no se disputase en Israel por la escalada del conflicto con Irán

Ya hay resolución. Por mucho empeño que ha puesto el Valencia Basket en cambiar la sede del partido que debe disputar este jueves 5 de febrero contra el Hapoel Tel Aviv, la Euroliga ha confirmado que tal choque correspondiente a la 27ª jornada de la máxima competición continental se celebrará en territorio israelí; confirman desde EFE.

Lo cierto es que fue un medio local de Israel, Sport5, el que este lunes aseguraba que el duelo podría disputarse fuera de Israel porque el conjunto español había recibido indicaciones de no viajar a Israel por la tensión que existe con Irán.

El Hapoel Tel Aviv empieza a vender las entradas

Tras conocerse tal rumor se cuestionó al Valencia Basket y a la propio Euroliga sobre dónde se jugaría el encuentro, sin que ninguna de las partes confirmase nada. Mientras, y como era previsible, el Hapoel hizo un comunicado en el que afirmaba que no había ningún impedimento para que el encuentro se dispute en Tel Aviv.

Convencidos de que no habría ningún problema con jugar en su pabellón, el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv, el Hapoel inció la venta de las entradas para el partido este mismo martes, confirmando de paso que se jugaría en su casa habitual, algo que ha refrendado justo después la Euroliga.

La Euroliga asegura tenerlo todo controlado

Pese a que el conflicto entre Israel e Irán es un hecho consumando, desde la competición explican que su departamento de seguridad monitoriza de manera continúa la situación de Israel y que no existe riesgo alguno para que se celebre el partido con normalidad.

Recordemos que fue en el mes de diciembre cuando Israel volvió a acoger partidos de competiciones europeas tras no haberlo hecho en los dos años anteriores por la 'guerra' con la milicia palestina Hamas. Las quejas por ello no han faltado, pero la Euroliga entendió que hacía lo correcto.

El gran conflicto, de cara a playoffs

Tal cual suena. Desde que Maccabi y Hapoel volvieron a jugar en sus canchas se está el condicionante de que actúan de local con público y de visitante a puerta cerrada, incluso en territorio neutral. Pese a que varias voces han clamado en contra al entender que adultera la competición, por ahora se ha mantenido ese mismo planteamiento basado en el argumento de la seguridad. La cuestión es que sería insostenible mantenerle de cara a playoffs, ya que la ventaja de un equipo jugando con su afición ante otro sin ella sería inmensa.