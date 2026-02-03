Anadolu Efes - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Tras darse un festín en el Roig Arena, los chicos de Pedro Martínez quieren recuperar la buena senda europea en tierras italianas

Jornada propicia para el Valencia Basket. El conjunto taronja visita este martes al Anadolu Efes dispuesto a aprovechar la crisis del conjunto turco, partido que espera les ayude a consolidarse entre los seis primeros de la Euroliga, o al menos a mantener cierto colchón de cara a terminar siendo equipo de playoffs de manera directa.

Superadas ya las primeras 25 jornadas de la competición, la entidad taronja es cuarta con un 16 triunfos, uno menos que el líder Fenerbahce y los mismos que tienen con un partido menos el Olympiacos, segundo y Hapoel Tel Aviv, tercero, así como el Real Madrid y el Barcelona. Estos seis equipos serían los que accederían directos a cuartos de final de acabar en estos momentos la fase inicial.

Entrando del 7º al 10º en play-in, y siendo undécimo clasificado es el Virtus Bolonia con 12 triunfos, los mismos que tiene el Armani Milán, que es duodécimo, el Valencia Basket tiene cuatro triunfos de margen a falta de trece encuentros por disputarse.

Lo que está claro es que el Anadolu Efes está ya fuera de esta pelea, dado que es penúltimo con seis triunfos, los mismos que el ASVEL, que es colista. El equipo turco arrastra además la peor racha de la competición porque solo ha ganado uno de sus últimos diez encuentros y la llegada a su banquillo de Pablo Laso no ha servido de revulsivo.

Las bajas para el partido

El conjunto turco ha sufrido una plaga de bajas desde el inicio de la campaña que incluye a su gran referencia Shane Larkin. En el partido liguero de este fin de semana además de Larkin y de Loyd fueron baja Cordinier, Rodrigue Beaubois y Georgios Papagianis.

El Valencia Basket tendrá la ausencia de Matt Costello, que arrastra molestias en la rodilla izquierda, y ha viajado con los catorce jugadores disponibles por lo que su técnico deberá dar dos descartes técnicos. En el sólido triunfo del domingo ante el Hiopos Lleida descansaron jugadores habituales como Darius Thompson y Kameron Taylor.

A qué hora es el Anadolu Efes - Valencia Basket de la jornada 26 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Anadolu Efes y el Valencia Baket, perteneciente a la jornada 26 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 3 de febrero a partir de las 18:30 horas en el Turkcell Basketball Development Center de Estambul.

Dónde ver en TV y online el Anadolu Efes - Valencia Basket de la jornada 26 de Euroliga

Este partido entre el Anadolu Efes y el Valencia Baket se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.