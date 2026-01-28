Nico Williams: descanso, fortalecimiento de la zona inguinal... y quirófano

Los servicios médicos del Athletic Club, en sintonía con el propio Nico, apuestan por un último intento conservador, alternando descanso con trabajo de fortalecimiento; si no funciona, tendrá que acudir al bisturí. Aún estaría a tiempo para llegar al Mundial

El Athletic Club se juega este miércoles en San Mamés, ante el Sporting de Portugal, su continuidad en Champions. Una auténtica ‘final’ en la que Ernesto Valverde no podrá contar con Nico Williams, quien se ha quedado fuera de la convocatoria debido a sus problemas crónicos de pubis que arrastra desde la temporada pasada y que limitan su rendimiento.

“Ahora mismo no le veo en condiciones, esa es la verdad”, reconoció el propio Ernesto Valverde en relación al pequeño de los Williams durante la rueda de prensa previa al partido de Champions.

El tratamiento conservador que Nico Williams lleva meses llevando a cabo no tiene efecto y el joven extremo sigue sintiendo molestias en la zona afectada. La práctica, ya llevada a cabo con anterioridad por los servicios médicos del Athletic Club con futbolistas como Ander Herrera o Oihan Sancet no está teniendo el resultado esperado y el dolor no remite de manera paulatina, como se esperaba.

El tratamiento conservador no está resultando efectivo y las sensaciones de Nico Williams son negativas

Las sensaciones son negativas, puesto que el rendimiento de Nico Williams se ha visto claramente afectado. Sin ir más lejos, su aportación el pasado fin de semana en el Sánchez-Pizjuán, durante la derrota rojiblanca ante el Sevilla FC.

Hasta la fecha, Nico Williams se ha perdido ya ocho encuentros debido a su lesión -hay que sumar el de Champions de hoy- al mismo tiempo que su aportación es muy diferente cuando juega, habiendo perdido su fútbol explosivo y con potencia por banda. Por ahora, el navarro acumula cuatro goles y cinco asistencias en 22 partidos. Un rendimiento muy pobre, teniendo en cuenta su nivel.

Llegados a este extremo, los servicios médicos del Athletic Club, en sintonía con el propio jugador y el club, están comenzando a sopesar los diferentes escenarios, incluido el de pasar por quirófano. Y eso, con el Mundial de Estado Unidos, México y Canadá el próximo verano, comprometería su presencia en la Copa del Mundo.

El Mundial no echará a andar hasta el 11 de junio, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, no siendo el primer encuentro de España hasta el día 15, contra Cabo Verde. Las diferentes selecciones, por tanto, tendrán que estar convocadas para primeros de junio, una vez que las competiciones nacionales finalicen el fin de semana del domingo 24 de mayo.

Pasar por el quirófano haría peligrar la presencia de Nico Williams en el Mundial

Una operación de pubalgia que tendría a Nico Williams sin competir unos dos meses, pudiendo intensificar la actividad física -si no hay complicaciones- a partir de la octava semana de recuperación, requiriendo luego algo más de tiempo para recuperar el ritmo.

En definitiva, una decisión, la de pasar por el quirófano, que tiene que ser tomada prácticamente ya, si el bueno de Nico Williams quiere asegurarse los tiempos para estar en el Mundial. Retrasar la decisión en exceso o seguir apostando sin fortuna por el proceso conservador, podría empujarle a quedarse sin poder defender a España en el Mundial.

En condiciones lógicas, el extremo del Athletic Club sería un fijo en los planes de Luis de la Fuente, por lo que si el bisturí llega a tiempo, su presencia en la cita mundialista no debería correr peligro.