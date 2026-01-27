El momento más delicado de Nico Williams: aparece la sombra del quirófano

La pubalgia ha vuelto a ganar terreno en el físico del extremo rojiblanco, que ha visto como su aportación en cantidad y calidad ha bajado muchísimo en los últimos partidos; el tratamiento conservador no da para más y la posibilidad de operarse está sobre la mesa

Nico Williams sigue sin ver la luz al final de ese túnel tan largo que es una lesión de pubis. El internacional rojiblanco arrastra esos problemas desde hace ya varios meses y aunque hasta la fecha ha logrado esquivar el peor escenario de todos, el que supondría tener que pasar por el quirófano, este se está convirtiendo en un escenario que no habría que descartar.

El menor de los Williams ya optó por un tratamiento conservador a finales de la pasada temporada que ha venido siguiendo al comienzo de la actual que le ha permitido volver a los terrenos de juego e incluso tener cierta continuidad en LaLia pero no en la Champions League. De hecho, en los últimos tres meses ha logrado firmar tres goles y una asistencia en el campeonato doméstico pero ha enlazado partidos donde volvía a recordar al mejor Nico Williams con otros donde pasó desapercibido, como el último frente al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Y es que como el mismo Nico ha explicado en alguna ocasión, es una lesión que va por días, hay días que estás casi sin dolor y otros donde casi no te puedes mover. "No sabes cómo te vas a despertar, unos días te levantas pleno y otros no. Unos días te comes el mundo y otros no te quieres levantar de la cama. Estoy sufriendo esta lesión, no acabas de ser tú mismo", reconocía el pasado mes de noviembre.

Y para el importantísimo partido de este miércoles frente al Sporting de Portugal tendrá muy complicado llegar en condiciones, como ha advertido ya Ernesto Valverde en la rueda de prensa de hoy: "Nico Williams no creo que esté para mañana. Después de verle el otro día, ahora mismo no le veo en condiciones".

El quirófano ya no está descartado

Como es lógico, este nuevo empeoramiento de la pubalgia de Nico ha encendido las alarmas en el Athletic, ya que son conscientes de que la dolencia no acabará esta temporada con el tratamiento conservador, lo que pone en jaque su presencia también en el Mundial del próximo verano. Nico Williams ha cumplido escrupulosamente con todas las recomendaciones de los médicos pero el resultado no ha sido el esperado, tal y como apunta el diario Marca.

La sombra del quirófano acecha a Nico Williams, evidentemente será la última opción, prácticamente una salida a la desesperada de este calvario que está viviendo el menor de los Williams, pero el tiempo apremia e incluso operándose podría llegar a tiempo al Mundial, ya que el tiempo estimado de baja sería de unos dos meses más luego coger el ritmo de competición. Se está llegando a punto de no retorno, donde esperar más para tener que acabar operándose puede significar perderse el Mundial y el final de temporada con el Athletic. Toca decidir...