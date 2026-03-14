Girona - Athletic Club, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de la jornada 28 de LaLiga entre el Girona y el Athletic Club en Montilivi

¡Buenas tardes y bienvenidos a Montilivi! En la jornada de hoy les narraremos todo lo que acontezca sobre el césped del estadio catalán entre el Girona y el Athletic Club. ¡Arrancamos con la previa!

Joel Roca, autor del tanto del Ciutat de València, podría entrar en el once en detrimento del argentino Claudio Echeverri y Alejandro Francés y Àlex Moreno, ya recuperado de su lesión, se juegan el puesto que deja libre Vitor Reis, baja por sanción después de 21 partidos completos seguidos.

Valverde cuenta para este encuentro con las bajas del sancionado Rego, los lesionados Unai Gómez, Paredes, Nico Williams y Prados, además de Maroan y Egiluz, en fase de puesta a punto tras recuperarse de sus lesiones de rodilla. Tampoco jugará Yeray, disponible a partir del 2 de abril, cuando concluya la sanción que le impuso la UEFA.

Será un día muy especial para Iñaki Williams. A sus 31 años el capitán jugará su partido oficial 500 con el Athletic y se pondrá a la altura de leyendas del club bilbaíno como Iribar, De Marcos, Muniain, Rojo, Etxeberria, Iraola y Susaeta. El mayor de los Williams apunta a titular en la banda derecha de un ataque que, salvo sorpresa, completarán Berenguer en la izquierda, Sancet en la media punta y Guruzeta como referencia ofensiva.

El Girona recibe en la jornada 28 de LaLiga a un Athletic Club que apura las fechas para luchar por Europa. Sin la Champions League ni la Copa del Rey, los vascos preparan el asalto a Europa de la mano de un Ernesto Valverde que sigue sin encontrar la regularidad del cuadro bilbaíno esta temporada. Mientras tanto, el Girona, tras un pequeño bajón, sigue buscando alejarse, aún más, de la zona de descenso para llegar a las últimas jornadas fuera de peligro.

El Girona se frena en 2026

El equipo de Míchel Sánchez inauguró el año con tres victorias contra el Mallorca (1-2), el Osasuna (1-0) y el Espanyol (0-2) que dispararon la ilusión de Montilivi e, incluso, despertaron el sueño de Europa, pero en los últimos siete partidos solo ha ganado al Barcelona (2-1). Los rojiblancos tenían un calendario propicio para acabar de dejar atrás el descenso y definitivamente lanzarse a la pelea por Europa, pero no han podido pasar del empate con el Getafe, Sevilla, Alavés y Levante y han perdido con Oviedo y Celta. El Girona empieza el último tercio de la competición a la misma distancia del séptimo, el Espanyol, que del antepenúltimo, el Mallorca, y con la necesidad de reencontrarse cuanto antes con la victoria. Porque además los tres primeros duelos de abril serán con el Villarreal, el Real Madrid y el Betis.

Oportunidad para asaltar Europa en el Athletic Club

El Athletic Club, por su parte, pretende también retomar la buena línea de resultados previa a la derrota de la última jornada en San Mamés frente al Barcelona para reforzar su candidatura a lograr una plaza europea. La buena imagen ofrecida frente a un conjunto azulgrana que solo pudo imponerse gracias a una genialidad de Lamine Yamal lavó en parte la mala imagen ofrecida por los rojiblancos tres días antes en el doloroso adiós a la Copa a manos de la Real Sociedad. Con el foco puesto ya exclusivamente en la Liga, la cita ante el Girona se presenta para los de Ernesto Valverde como una buena oportunidad para mejorar posiciones en el por ahora quinteto que persigue a Betis y Celta, quinto y sexto clasificados. Será un día muy especial además para Iñaki Williams. A sus 31 años el capitán jugará su partido oficial 500 con el Athletic y se pondrá a la altura de leyendas del club bilbaíno como Iribar, De Marcos, Muniain, Rojo, Etxeberria, Iraola y Susaeta.