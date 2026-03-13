Míchel habla de Ter Stegen, destaca la vuelta de Álex Moreno y las amenazas del Athletic

El técnico del Girona compareció en rueda de prensa, en la previa del partido ante los de Ernesto Valverde en Montilivi, dónde comentó cómo llega su equipo, las novedades en la convocatoria y la situación de jugadores como Ounahi o el propio portero alemán cedido por el Barça

El Girona recibirá mañana al Athletic Club en Montilivi, en el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Los de Míchel vuelven a jugar en casa tras empatar ante el Levante en el último choque del campeonato doméstico. De esta manera, el técnico del equipo catalán recupera a Álex Moreno, como ha confirmado en rueda de prensa, además de comentar la baja de Vitor Reis y el momento de jugadores como Ounahi. Además, el entrenador madrileño ha hablado de Ter Stegen y el proceso de recuperación que está llevando.

Míchel, sobre la disputa por la permanencia en Primera División

En este sentido, Míchel comenzó destacando las novedades en la convocatoria para recibir al Athletic Club en Montilivi: "Tenemos las mismas bajas de larga duración, que son Juan Carlos, Portu, Van de Beek y Ter Stegen. No estarán por lesión Stuani y Bryan Gil. Vitor Reis no jugará por sanción. Álex Moreno irá convocado, ya está listo. El resto todos están bien". Sobre el momento del equipo explicó que mira "partido a partido. Ante el Athletic es un encuentro muy importante en nuestro campo. Hemos hecho cosas buenas en los últimos partidos, pero hemos de seguir sumando para llegar a los 42 puntos. Será una cifra que nos dará el objetivo del club, que es seguir en Primera un año más".

Por otra parte, Míchel habló de la salvación y la pelea por la permanencia en Primera División: "No sé cuándo se llegará. Cada partido es muy difícil ganar, a todos les está costando. Hemos de ir haciendo las cosas bien. Mañana será un encuentro muy importante, ante un rival muy duro y con cosas muy buenas. Cada duelo es complicado, no sé cuándo llegaremos a los 42 puntos. Deseo lo antes posible, pero hemos de luchar cada partido. El de mañana será importante para continuar sumando y hacer un buen partido ante nuestra afición".

Míchel valora al Athletic Club de Ernesto Valverde

Además, Míchel quiso valorar el rival de mañana, el Athletic Club de Ernesto Valverde: "Es el equipo que mejor hace la presión en el campo rival y que más balones recupera. Tiene una situación defensiva muy alta, el que más con el Barça. Esto quiere decir que necesitamos tener un ritmo de juego muy bueno y ser capaces de superar con 2-3 pases su presión. Será imposible hacer muchos pases, has de tener una progresión muy buena y dar soluciones al jugador que tiene la pelota. Espero un encuentro similar al de la primera vuelta, el Athletic juega igual en casa que fuera. Es el equipo que más centros hace en juego dinámico. Tiene muchas cosas buenas y debemos ser capaces, con la pelota, de superar su presión".

Michel explica la situación con Ter Stegen

Por otro lado, Míchel habló de la situación y recuperación de Ter Stegen: "Ahora mismo no sé cómo va su recuperación. Después de la operación hablamos y su recuperación es en Barcelona. Él ha pedido venir por aquí en algún momento, pero no sé cómo está su lesión ni la recuperación. Ha salido todo bien. Es un jugador que está lesionado y fuera de nuestro radar. Por eso no tengo la información sobre su recuperación".

Por último, Míchel hizo especial hincapié en la figura de jugadores como Vitor Reis o Álex Moreno: "Vitor es un jugador muy importante, como todos. Tenemos recambios para sustituirle. Álex Moreno está para jugar, preparado. Ha tenido una buena recuperación y está bien. Ha hecho una semana muy buena, está preparado". Sobre Ounahi explicó que no sabe "el porcentaje de su máximo nivel, pero está bien para jugar. Es importante. Todo el mundo lo sabe y queremos darle el tiempo para que él llegue a su mejor versión. Necesita, para eso, jugar muchos partidos".