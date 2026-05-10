Míchel: "La responsabilidad de estar abajo pesa, pero tengo claro qué hay que hacer"
El entrenador del Girona reconoce que no están en la mejor situación pero confía ciegamente en las posibilidades de permanencia: "Hay diez equipos en la misma situación, el equipo está para luchar y ganar".
Míchel regresa este lunes a Vallecas para enfrentarse al equipo de sus amores pero no tendrá tiempo para romanticismo porque su Girona se juega la vida en Primera división. El conjunto catalán afronta el duelo tras tres jornadas consecutivas perdiendo que lo ha devuelto al pozo, aunque Míchel es optimista. "El equipo ha de seguir compitiendo y somos capaces de superar esta última derrota, que fue dura. Todo el mundo está bien. Abel Ruiz vuelve a la convocatoria. No estará Bryan Gil por sanción. El partido será complicado ante un Rayo que ha hecho historia en la Conference, pero que también necesita los puntos. Nuestra mejor versión puede ser suficiente para llegar a la salvación. Queremos hacer un partidazo y sumar los tres puntos", ha reconocido el técnico madrileño, que ha tratado más cuestiones.
Nota la presión del descenso
"Hemos de pensar en nosotros, nada más. Ayer y el viernes jugaron equipos que están con nosotros, pero cada uno tiene sus problemas. Mañana podemos lograr tres puntos que nos hacen mucha falta. Solo pensar en nosotros. Nos quedan cuatro partidos y hay que ganar. Hay muchos equipos en la misma situación y no sabes si es mejor una cosa u otra. Ayer estuve tranquilo, estuve en el gimnasio, vi fútbol pero con la tranquilidad de que nosotros no podemos hacer más que ganar nuestros partidos. Hablamos que podíamos jugar siendo equipo de descenso, pero estábamos preparados. Lo más importante somos nosotros. No sé qué equipo estará más arriba o abajo. Hay diez equipos en la misma situación. Rayo y Osasuna están más o menos tranquilos, pero el resto todos estamos apretados".
Hay miedo al descenso
"Estamos viviendo una realidad. Después de los primeros 15 partidos nuestros fue difícil salir de esta situación. Tras el partido ante el Madrid hicimos cosas bien, pero otras que nos dejaron sin puntos. El otro día contra el Mallorca no merecimos perder pero pasó. Hay que poner el foco en lo que hemos hecho bien y en el fútbol que tú haces. Hemos de pensar en nosotros. Preocupación sí, responsabilidad toda y trabajo a full, al 200%. Pienso en darlo todo. La sensación de necesidad la hemos tenido en dos tercios de la competición o más y responsabilidad. Hemos de darlo todo. El equipo está para luchar y ganar".
Ha recibido mensajes desde el Rayo Vallecano
"Amigos, todos esperan que los dos equipos estemos en Primera, seguro. Pero este partido, el Rayo necesita ganar, como nosotros. Están un poco mejor porque han logrado siete puntos en los últimos partidos. La afición y Vallecas quieren que sigamos en Primera, como mi familia".
Jugar en Vallecas es especial
"El Rayo es el segundo equipo con más intensidad de LaLiga, después de la Real Sociedad. Y el que más esprinta. Son muy intensos y más en Vallecas. Es un equipo muy vertical. Si tú no eres capaz de finalizar jugadas habrá transiciones y es muy complicado ahí. Cada partido es difícil, pero hay que ir. Necesitamos ser capaces de dominar las segundas jugadas y mirar en nosotros. Siempre hacia arriba. Miraremos después más allá".
El calendario
"Con una jornada intersemanal no puedes jugar un lunes. Podrían haber pensado en todos. Será difícil tener a todos disponibles los tres próximos partidos".
La experiencia del año pasado ayuda
"Siempre que has pasado por cosas estás más preparado. Este año el equipo está listo porque cuando estábamos a siete u ocho puntos del descenso sabía que podía pasar lo que pasa ahora. Que tengas una racha de tres partidos sin ganar y el equipo está ahora en posiciones más complicadas. Es difícil subir constantemente posiciones. Hay igualdad y tener varios resultados negativos te mete abajo. Hemos mejorado mucho porque al principio el equipo no estaba bien y ahora estamos mucho mejor. Tengo confianza y seguridad de que lo haremos de la mejor manera. Superaremos este momento y saldremos. El jugador sabía que podíamos empezar a jugar en descenso y estamos preparados. Necesitamos hacer un partidazo para ganar mañana. La responsabilidad de estar abajo pesa, pero tengo claro qué hay que hacer. El año pasado ya estuvimos ahí".