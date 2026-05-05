El superordenador rescata a medias al Sevilla y amenaza seriamente con el descenso a Alavés, Girona, Elche y Espanyol

Tras la victoria de ayer, la supercomputadora reduce ostensiblemente las opciones de bajar del Sevilla, pero lo mantiene entre los principales candidatos, a la par que mete de lleno a nuevos equipos que aprietan la lucha

Los futbolistas del Sevilla celebraron con euforia el triunfo contra la Real Sociedad.Lince

La última jornada ha apretado más si cabe la lucha por el descenso con nuevos equipos seriamente amenazados tras la derrota de la mayoría de los implicados y las únicas victorias del Sevilla y del Mallorca.

De este modo, el triunfo de los nervionenses ante la Real Sociedad les permite salir del 'infierno' y meter de lleno en la pelea a un total de seis equipos más allá del Oviedo, virtualmente descendido, y del Levante, aún con opciones pero remotas al estar a cuatro unidades de la permanencia.

Así, la victoria del Sevilla con gol de Alexis redefine por completo el panorama en el pozo de la clasificación tal y como se refleja en el nuevo modelo predictivo del superordenador de las 100.000 simulaciones de la cuenta LaLigaenDirecto.

Las opciones del Sevilla de bajar bajan un 36%, pero sigue entre los tres candidatos principales

Y es que la supercomputadora ha reducido ostensiblemente el porcentaje de opciones del Sevilla de bajar a Segunda con respecto a la semana anterior tras caer con Osasuna. Por entonces, alcanzó su cota más alta con un 76% de posibilidades de protagonizar un descalabro histórico con consecuencias dramáticas.

Sin embargo, después de cerrar la jornada 34 con el 1-0 contra la Real Sociedad, la dramática cifra se ha reducido en más de un 30%, pues ha caído hasta el 40,28% y la distancia con el resto de equipos se ha minimizado considerablemente.

Es cierto que, aunque ha adelantado al Alavés en la clasificación real y ahora le saca un punto, la supercomputadora lo sigue considerando entre los tres máximos aspirantes a descender, aunque ahora la distancia con los vitorianos es mucho menor, pues le otorga el 33,45% de posibilidades de regresar a la División de Plata.

Girona y Espanyol, de lleno tras la última jornada

Además, ha aumentado el número de equipos implicados, lo que es favorable para el Sevilla, y agravado la situación del Girona, ahora con un porcentaje del 14,16%.

El superordenador también señala con claridad por primera vez al Espanyol, al que le otorga ya un 6,13% de opciones tras no ganar ni un solo partido en 2026 y gozar únicamente de tres puntos de margen sobre el descenso, los mismos que el Valencia.

Por ende, el partido del próximo sábado (16:15 horas) en el Ramón Sánchez-Pizjuán que enfrenta al Sevilla con el Espanyol será una cita dramática con la supervivencia en juego.

Un triunfo nervionense dejará también en situación crítica a los pericos, entre los principales favoritos para bajar al llevar la peor dinámica entre todos los equipos que luchan por seguir en Primera división.

El Valencia, señalado, y el Oviedo y Levante, sentenciados

También aparece en la lista el Valencia tras su última derrota, pero solo con un 4,58%, mientras que el Mallorca situó en la pomada al Girona y tomó aire, lo que no quita que mantenga un 8,15% de opciones de perder la categoría.

Por su parte, el Oviedo casi alcanza el cien por cien con un 99,90% y el Levante, tras ser goleado por el Villarreal, presenta un 84,73% que lo condena básicamente a volver a la Liga Hypermotion.