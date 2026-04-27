El superordenador sentencia al Sevilla con una predicción demoledora y los precedentes lo respaldan

La supercomputadora, en función de 100.000 simulaciones, ha disparado sobremanera las opciones de descender y descolgado del resto al tercer peor Sevilla de la historia en LaLiga de tres puntos

La situación del Sevilla ha empeorado gradualmente en las últimas semanas y sus opciones de perder la categoría han subido drásticamente, hasta tal punto que, a día de hoy, está en posiciones de descenso y se encuentra entre los tres principales candidatos a bajar a Segunda división.

En este sentido, el mismo superordenador que a mitad de febrero, antes de la llegada de Luis García Plaza, ya lo situaba con un 34% de posibilidades de protagonizar un desastre, ahora ha multiplicado por dos sus opciones de bajar después de las dos derrotas consecutivas ante Oviedo y Levante.

Sus opciones de descender han subido al 76,1%

De hecho, su incapacidad para puntuar en los últimos encuentros le ha situado antepenúltimo y, en base a 100.000 simulaciones, el superordenador ha sentenciado a los nervionenses al elevar su porcentaje hasta el 76,1 %, solo por debajo del Levante, ligeramente superior, con 77,97% y del Oviedo, prácticamente descendido tras caer con el Elche, con un 99,51%.

Es más, en el caso de que los granotas se impongan esta noche al Espanyol lo rebasaría en la clasificación y dejaría al Sevilla penúltimo como el segundo equipo con más opciones de descender según el big data.

Cabe apuntar, además, que la diferencia entre el Sevilla y el cuarto candidato a bajar es alarmante, pues ninguno de los cinco equipos más que implica en la carrera por salvarse llega al 20% de opciones: Alavés (18,77%); Mallorca (11,44%), Espanyol (07,92%), Girona (03,56%) y Elche (02,40%).

Estos cálculos están hechos en función de diversos parámetros y factores, entre ellos el calendario, que en su mayoría juegan en contra los nervionenses.

El tercer peor Sevilla en LaLiga de tres puntos

Y lo cierto es que esta fatídica predicción del superordenador de la cuenta LaLigaenDirecto cuenta con el respaldo de los precedentes históricos del Sevilla. No en vano, desde que la victoria vale tres puntos, el Sevilla presenta a estas alturas de competición su tercer peor registro con 34 puntos en 33 jornadas.

Solo supera los números de la campaña 96/97 y 99/00, en las que sumaba 27 puntos y en ambos casos terminó descendiendo a Segunda división. Los precedentes son realmente terroríficos y los sevillistas que vivieron aquello encuentran muchas coincidencias con aquella campaña a nivel de sensaciones y partidos perdidos cuando parecían ganados.

El Sevilla más goleado de su historia en Primera

Además, por si fuera poco, este Sevilla se erige en el más frágil a nivel defensivo de toda la historia en la máxima categoría, pues solo en una de las temporadas que descendió, en la 96/97, encajó tantos goles como en la actual. Y es que los nervionenses han encajado nada más y nada menos que 55 goles en solo 33 jornadas, siendo el equipo más goleado de Primera.