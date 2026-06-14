F1 GP de Barcelona-Catalunya 2026 | Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz en el circuito de Montmeló

Russell saldrá primero seguido de Lewis Hamilton, mientras que Antonelli partirá desde la tercera plaza. Fernando Alonso saldrá el último de la parrilla tras firmar el peor crono en la 'Qualy'

¡Buenas tardes! Ya estamos preparados para narraros lo que acontece en este Gran Premio de Barcelona-Cataluña en Montmeló. Fernando Alonso y Carlos Sainz necesitarán sendos milagros para sumar hoy en casa, pero con ellos dos nada es imposible.

Antes que nada vamos a repasar la parrilla de salida de este certamen que arrancará a las 15:00 horas.

Tenemos a muchos ilustres este domingo en Barcelona, como Pedro Acosta, piloto de MotoGP, o a Sergio Busquets, futbolista del Inter de Miami.

El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán decimosexto y el vigésimo segundo, respectivamente.

Russell, de 28 años, logró la décima 'pole' de su carrera -la tercera del año- al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió, con el neumático blando, los 4.657 metros del circuito catalán en un minuto, 14 segundos y 679 milésimas, 64 menos que su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) -que sale segundo- y con 319 de ventaja sobre el otro Mercedes, el del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder destacado del Mundial.

Fernando Alonso sale el último

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, sale vigésimo segundo este domingo y ayer declaró en el circuito de Montmeló que "no es sorpresa que" hayan "calificado al fondo de la parrilla"."No es sorpresa que hayamos calificado al fondo de la parrilla, ya que sabemos que éste es el nivel de rendimiento de nuestro coche ahora mismo", explicó el asturiano.

de clasificación", comentó el piloto ovetense, que arrancará desde la última fila de parrilla, al lado de su compañero, el canadiense Lance Stroll, con un AMR26 muy deficiente."No obstante, siempre es especial pilotar delante de la afición española y les agradezco su increíble apoyo durante el fin de semana", opinó el piloto de Aston Martin.

Carlos Sainz tampoco tiene para más

El español Carlos Sainz (Williams), que saldrá con el decimosexto tiempo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Montmeló que optimizaron "todo lo que" tenían y que lograron "el objetivo de entrar en la Q2 (la segunda ronda de la calificación), que refleja "de una forma honesta", el lugar en el que están "en esta pista"."Optimizamos todo lo que teníamos hoy y logramos nuestro objetivo de clasificarnos para la Q2, lo cual refleja fielmente cuál es nuestro nivel en este circuito. Usamos todos nuestros neumáticos nuevos en la Q1, lo que nos dejó con poco margen de mejora en la Q2, así que no fue posible mejorar la decimosexta plaza", apuntó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro triunfos y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que disputa su duodécima temporada, la segunda en Williams.

, ya que sabemos que aquí puede pasar cualquier cosa. En cuanto a ritmo puro se refiere, los puntos no están al alcance, pero este circuito es muy exigente y la estrategia puede marcar la diferencia", indicó Sainz, que tuvo que abandonar en Mónaco el pasado domingo; y que, con tres novenos puestos, ocupa el decimocuarto puesto del Mundial, con seis puntos.

Ha sido un fin de semana complicado hasta ahora, pero sentir el apoyo de la afición española ha sido increíble; y mañana lo daré todo", indicó el español de la escudería de Grove este sábado en el Circuit de Barcelona-Catalunya.