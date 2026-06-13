Fernando Alonso y su brutal rajada contra Aston Martin en Barcelona

El piloto asturiano ha terminado muy enfadado tras la 'Qualy' que han firmado tanto él como su compañero Lance Stroll. Los dos saldrán los últimos en la parrilla de salida del Gran Premio de Barcelona-Catalunya

La paciencia de Fernando Alonso no es infinita, ni su positivismo tampoco. Aston Martin ha terminado desesperándole y su último resultado en la Calificación del Gran Premio de Barcelona-Catalunya le ha hecho dar una 'rajada' ante los medios.

El bicampeón del último saldrá el último en la parrilla de salida. Y esta vez no ha podido superar ni a Lance Stroll, con quien mantenía una racha de 41 victorias consecutivas en las clasificaciones.

Y tras dicha prueba, Alonso se despachó a gusto: "No es sorpresa que hayamos calificado al fondo de la parrilla, ya que sabemos que éste es el nivel de rendimiento de nuestro coche ahora mismo. Lo peor ha sido el cambio. En algunas curvas he tenido tipo el freno de mano, todas las ruedas traseras bloqueadas, y en otras he tenido como la mitad del acelerador abierto mientras frenaba. Te vas recto en las curvas. Cada vuelta es un poco una moneda al aire".

El AMR26 es actualmente el peor coche de la parrilla. Y cuando le han preguntado a Fernando por una posible remontada, al asturiano casi le entra la risa: "Prefiero no. Prefiero hacer una salida mala y quedarme donde estamos, porque cuando salimos bien y te pones el 11º, el 12º o el 14º, luego en las primeras seis o siete vueltas te pasan seis coches. Tampoco es nada divertido".

El futuro incierto de Fernando Alonso y ¿un posible nuevo equipo?

El futuro de Fernando Alonso es uno de los temas más candentes en el paddock de cualquier certamen. Y aprovechando que está en Barcelona han sido muchos los que le han preguntado por sus colores el próximo curso. Y el ovetense también está cansado de repetir lo mismo: "Cada fin de semana lo repetimos, es agotador. Estamos últimos, lo sabemos, no tenemos ningún problema con ello. Estamos esperando la segunda mitad del año y cuando llegue el coche nuevo ojalá podamos mejorar algo".

Los rumores en tierras catalanas apuntan a un posible regreso a Alpine para cerrar el círculo de su carrera con Flavio Briatore. No obstante, Alonso ha dejado claro que hasta después del verano no tomará ninguna decisión.

La gran rajada de Fernando Alonso al AMR26

Y, por último, cuando le han preguntado por los problemas que tiene su monoplaza a estas alturas del campeonato, Fernando Alonso ha hecho una larga lista para que se enteren todos los trabajadores de Silverstone: "Tenemos muy mal motor, el peor y problemas en todo. Tenemos muy mala distribución de la energía, tenemos problemas con el cambio y problemas con la aerodinámica. En todo estamos trabajando para ver si en la segunda mitad de temporada podemos dar alguna alegría".

Lo único positivo que ha visto Alonso ha sido el apoyo recibido una vez más por sus seguidores, quienes no le han fallado tampoco en Barcelona: "Fantástico. Ya lo sabíamos, ya lo dijimos y ya lo avisamos. Intentamos disfrutar fuera de la pista, sabiendo que en la pista vamos a estar atrás".

Con esta frase, el futuro del asturiano vestido de verde podría tener las horas contadas. Si el AMR26 'B' no le convence, podría coger la puerta de salida una vez finalizado el curso tal y como dejó entrever en la previa de este certamen: "No lo sé. Estoy abierto a muchos escenarios diferentes".