Hamilton hace historia en Barcelona gracias a Fernando Alonso y pone patas arriba el Mundial de F1

El británico, que partió segundo en la parrilla de salida del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, se benefició del Virtual Safety Car que provocó el asturiano con su retirada, y pudo adelantar tanto a Russell como a Antonelli. El italiano, por su parte, tuvo que abandonar a falta de cuatro vueltas para el final

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito de Montmeló.

Hamilton, de 41 años, elevó a 106 su propio récord histórico de victorias en la F1 al lograr la primera desde que pilota para Ferrari, la séptima en la pista catalana, donde se impuso por delante de sus compatriotas George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), que fueron segundo y tercero, respectivamente.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, abandonó a falta de cuatro vueltas para el final y se ha quedado sin sumar, por lo que verá recortada su ventaja en la tabla clasificatoria.

El Virtual Safety Car de Alonso, la clave

Aunque acabó ganando por mucho más tiempo del que obtuvo con el Virtual Safety Car que provocó el abandono de Fernando Alonso, la jugada le salió perfecta a Hamilton. El británico aprovechó para hacer su última parada en boxes y, además, le permitió salir por delante de los Mercedes. A raíz de ahí, sólo tuvo que acelerar y ampliar distancias con el equipo germano, cuyos monoplazas entraron en otro duelo hasta que, esta vez, le tocó abandonar a Antonelli.

Mientras tanto, el español Carlos Sainz (Williams) concluyó duodécimo y Fernando Alonso (Aston Martin) se tuvo que retirar, esta vez, por un problema de batería, a falta de quince vueltas para completar las 66 previstas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó octavo, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) cruzó decimocuarto la meta -en la que el campeón serbio de tenis Novak Djokovic dio el banderazo de cuadros-, logrando su mejor resultado de la temporada.

La celebración de Hamilton en Barcelona

La victoria de Hamilton no ha dejado indiferente a nadie. O mejor dicho, todos los pilotos se han alegrado de ver al campeón de vuelta. Porque todos saben lo mal que lo pasó el año pasado, donde hasta incluso pensó en la retirada viendo que no daba el nivel que sí tenía Leclerc con el monoplaza rojo.

Sin embargo, este curso ya venía avisando con sus números que se sentía muy cómodo con su coche y en Montmeló ha dado un buen mordisco para poner patas arriba el Mundial.

El siete veces campeón del mundo impuso un ritmo imposible de seguir y convirtió una carrera que parecía perdida en una victoria memorable más de 600 días después desde su último triunfo.

Tras bajarse de su monoplaza se fue corriendo a celebrarlo con sus compañeros de Ferrari y, uno a uno, fueron pasando casi todos los pilotos para felicitarle.

Cuestionado por qué se sentía al conseguir la primera con Ferrari, el británico confesó que era algo distinto para él: "Siempre me preguntaba qué sería ganar con este coche. Espero que sea la primera de varias. Me habéis ayudado a alcanzar un sueño. Gracias a mi familia y gracias a los aficionados por seguir recordándome quién soy, no podría haberlo hecho sin vosotros, ¡Forza Ferrari!".