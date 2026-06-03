Ferrari cierra filas y renueva a Charles Leclerc: ¿Y qué pasa ahora con Hamilton?

La escudería italiana no ha querido esperar más y ha renovado el contrato del piloto monegasco, acabando así con las posibilidades de que se marchara de Maranello

Va tercero en la general, seguido por su compañero de equipo Lewis Hamilton. Y en Ferrari no han querido esperar más para darle una recompensa merecida al piloto monegasco.

Charles Leclerc ha renovado su contrato con los de Maranello según ha anunciado la propia escudería italiana a través de sus medios oficiales: "Charles Leclerc y Ferrari: la historia continúa". Bajo este título los de rojo han emitido su comunicado, que ha ido acompañado del siguiente video.

"No podría estar más feliz de continuar este camino con Scuderia Ferrari HP, que para mí es mucho más que un equipo. Es la escudería que siempre he amado y de la que soñaba formar parte desde que era niño, y que, después de todos estos años, se ha convertido para mí en una segunda familia", ha manifestado el piloto en el mismo comunicado.

Leclerc, de 28 años, continuará así una relación iniciada en 2016, cuando ingresó en la Academia de Pilotos de Ferrari, antes de incorporarse a la escudería principal en 2019 tras proclamarse campeón de Fórmula 2 en 2017.

"Juntos hemos compartido momentos increíbles y otros más difíciles, pero creo más que nunca en la escudería y estoy profundamente agradecido de poder seguir luchando por nuestro objetivo común: devolver el título mundial a Maranello", agregó el monegasco.

"Ser piloto de Ferrari es un sueño, pero también una responsabilidad que nunca doy por sentada", expresó.

Leclerc es el segundo piloto de Ferrari con más grandes premios disputados en Fórmula 1 y el segundo con más 'pole positions', sólo por detrás del alemán Michael Schumacher.

Aunque la escudería no ha detallado hasta cuándo se renueva el acuerdo, Ferrari subrayó que comparte con el piloto los mismos objetivos deportivos y mostró su confianza en seguir construyendo junto a él una etapa de éxitos en el campeonato.

El director de Ferrari se rinde en elogios ante Leclerc

El director de Ferrari, el francés Fred Vasseur, subrayó que la renovación es algo "completamente natural" para ellos.

"Durante estas temporadas hemos visto crecer no sólo a uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también a una persona que vive profundamente el vínculo con este equipo y todo lo que Ferrari representa", concluyó.

La escudería desempeñó un papel clave en la carrera del piloto desde sus inicios, con quien mantiene una estrecha relación desde 2016. Su salto al equipo de Fórmula 1 de Ferrari tuvo lugar en 2019. En ese momento, Leclerc explicó que pilotar para la escudería italiana era un sueño de infancia, y Ferrari apostó por él como una de las grandes piezas de su futuro deportivo. Esa vinculación se fue reforzando con las renovaciones de contrato.

¿Hasta cuándo tiene contrato Hamilton en Ferrari?

Salvo sorpresa inesperada, Ferrari seguirá contando con sus dos pilotos actuales la próxima temporada, ya que Lewis Hamilton también firmó con los de Maranello hasta 2027. Así y pese a que el año pasado no brilló como se esperaba, el británico ha comenzado fuerte este curso y, a día de hoy, es uno de los candidatos a luchar por el título, pese a los 31 puntos que le separan del actual líder, el italiano Kimi Antonelli.