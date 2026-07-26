Carlos Sainz, sancionado y denunciado en Hungría

El piloto madrileño fue protagonista por desgracia en un roce con Oscar Piastri cuando este estaba adelantándole y, además de ser sancionados con cinco segundos, ha recibido unas declaraciones muy duras por parte del australiano

Carlos Sainz continúa con su pesadilla en Williams. El madrileño y su monoplaza no consiguen remontar el vuelo y lo peor es que no tienen, a priori, muchas esperanzas ya de que lo vayan a conseguir en este curso.

El piloto español partió decimoctavo en la parrilla de salida de Hungría y, por mucho que lo intentó, tuvo que conformarse con acabar en la misma posición. Y gracias, porque encima fue sancionado con cinco segundos, pero las retiradas de Bottas, Checo Pérez y Oscar Piastri le permitieron, al menos, mantener dicha plaza.

Y precisamente dicha sanción le hicieron convertirse en protagonista de la jornada al ex de Ferrari. En su lucha por adelantar a Fernando Alonso, no observó las banderas azules que le indicaban que Piastri le tenía que adelantar y terminó rozando al australiano, cuando este marchaba tercero en la carrera.

Y para colmo, el piloto de McLaren terminó retirándose por un problema en su caja de cambios. Y como era de esperar, en cuanto se bajó de su monoplaza, denunció públicamente al español con unas fuertes declaraciones.

Así fue el momento Sainz-Piastri

La historia de lo que pasó se resume así: Piastri entró en boxes desde el liderato para realizar su segunda parada y regresó a pista en medio del tráfico, justo por detrás del Williams de Carlos Sainz y del Aston Martin de Fernando Alonso, que luchaban por una posición muy retrasada.

Cuando Sainz volvió a la trazada en la curva 2, se desplazó hacia el McLaren de Piastri sin ser consciente de que el australiano estaba a su lado. Ambos coches llegaron a rozarse levemente, pero Piastri, por evitar daños en su coche, perdió mucho tiempo y ello le acabó costándole el liderato frente a su compañero de equipo, Lando Norris.

"Es inaceptable. Sí, sabía que había problemas con las banderas azules, pero estaban mostrándose en todos los paneles de los comisarios. Estaba justo detrás de él. No podía creer lo que pasó. Que te choque un coche doblado nunca es una de las cosas que esperas que puedan salir mal en una carrera. No me importa si no me vio. El hecho de que no lo hiciera, de que nadie se lo dijera o de que hubiera una falta total de conciencia de la situación es inaceptable", ha expresado Piastri desde Hungaroring.

"Estaba luchando con Fernando por el último puesto como si fuera por el Campeonato del Mundo. Me costó el liderato de la carrera. Él suele ser bastante crítico con los demás. Otros ya le han dicho antes que puede ser frustrante en pista. Cuando haces algo así, creo que quizá deberías mirarte un poco al espejo", finalizó el australiano.

Carlos Sainz trata de justificarse

Carlos Sainz también ha sido cuestionado por dicho incidente y esta ha sido su explicación: "No teníamos las luces azules en el volante y normalmente, cuando estamos luchando por posición como en ese momento, nos ayudan a entender si nos están doblando o no".

"En ese momento no tenía ni idea de que me iban a doblar y, además, estaba en plena pelea con Fernando intentando hacerle un 'undercut' hacia la curva. No esperaba que Oscar estuviera ahí", subraya el piloto de Williams.

"Incluso aunque lo hubiera esperado, estaba en mi ángulo muerto, así que, sinceramente, desde mi punto de vista era imposible evitarlo. Probablemente una mejor comunicación habría ayudado, pero al mismo tiempo son cosas de las carreras que a veces pasan", ha comentado el español, que en ningún momento ha llegado a disculparse porque considera que son cosas de la competición que pueden suceder.

Carlos Sainz y su valoración del Gran Premio de Hungría

En cuanto al papel de Williams en este último certamen antes del parón veraniego, Carlos Sainz fue muy crítico pero, al mismo tiempo, positivo: "La sensación es muy mala. Ha sido una primera mitad de temporada muy, muy, muy decepcionante para todo el equipo. Sabemos dos cosas que tenemos que mejorar y están en nuestras manos. Si algún día queremos salir de este agujero, sabemos lo que hay que hacer".