Fernando Alonso ya ha decidido su futuro y está en boca de todos: "Ganará carreras los dos próximos años"

La carrera del asturiano está tocando a su fin pero sigue siendo lo más comentado en el paddock de la Fórmula 1. Todos quieren verle consiguiendo su ansiada victoria 33

El mes de agosto ha comenzado y la cuenta atrás para que Fernando Alonso emita su veredicto definitivo también. De manera extraoficial, el asturiano emplazó a todos los medios de comunicación al Gran Premio de los Países Bajos, después del verano, para dar su respuesta.

Sin embargo, en Hungría adelantó que continuará en Aston Martin, aunque no dejó claro el cargo que ocupará. El ovetense, que está viviendo su peor año en la Fórmula 1, quería antes asegurarse de que Aston Martin iba en la dirección correcta.

Y tras lo que presenció en Hungaroring, el bicampeón del mundo se atrevió a decir que seguirá vistiendo de verde, que tiene contrato. Las mejoras aerodinámicas parece que le convencieron, si bien ahora tiene que jugar su partida Honda con el paquete motor que está previsto para Zandvoort.

A falta de fichajes, el futuro de Alonso en el Gran Circo sigue siendo lo más comentado en el paddock esta temporada. La mayoría desean una retirada del asturiano por la puerta grande. Y a sus 45 años recién cumplidos, muchos le siguen viendo ganando carreras.

El último en vaticinarle unos años exitosos ha sido el expiloto británico David Coulthard, quien no ha dudado en romper una lanza en favor de Adrian Newey y compañía en el podcast Up to Speed.

"Hay que decir que Aston Martin lo ha hecho muy, muy mal. Les faltaba alrededor de un segundo por el motor y un par de segundos por el coche. Pero fíjate bien en lo que digo: serán el equipo que más mejore en los dos próximos años y voy a predecir que ganarán carreras en los dos próximos años".

Los Grandes Premios de Zandvoort, Monza y Bakú marcarán la decisión definitiva de un Alonso que si no sigue al volante ya ha dejado claro que le gustaría ejercer de asesor para aportar su experiencia en Silverstone.

Cabe recordar que, actualmente, el único punto que reluce en la casilla de Aston Martin es el conquistado por el propio Fernando en Mónaco, donde el asturiano sobrevivió a una carrera llena de accidentes y eso le permitió estrenarse en este curso. Mientras tanto, en Hungría firmó el ovetense la primera Q2 de la temporada para su equipo, un dato que refleja el infierno que están viviendo tanto él como su compañero Lance Stroll.

La valoración de Fernando Alonso de su nuevo AMR26

El asturiano se mostró muy optimista tras lo visto en Hungría, el último certamen disputado antes del parón vacacional: "Dimos un buen paso hacia adelante este fin de semana, creando una base sólida sobre la que seguir creciendo después del parón vacacional".

El doble campeón mundial asturiano, por fin, empieza a ver algo de luz en el túnel: "El coche se comportó bien en carrera y fuimos capaces de luchar con los que teníamos alrededor nuestro, lo que fue genial después de unos cuantos fines de semana complicados".

Con 32 victorias en la categoría reina, en la que cuenta un total de 106 podios, sigue sin renunciar a una retirada por la puerta grande: "Vamos a seguir tirando a tope y veremos como van encajando las cosas en Zandvoort -sede del Gran Premio de Países Bajos, con el que se reanudará el campeonato, el penúltimo fin de semana de agosto-, sobre todo con las actualizaciones del motor Honda".