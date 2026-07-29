Lo nunca visto, ¿Marc Márquez y Fernando Alonso en el mismo circuito?

La fantasía de muchos podría hacerse realidad este mismo curso, aunque existen todavía algunos flecos importantes por atar

Fernando Alonso y Marc Márquez, en el mismo día, el sueño de muchos aficionados del mundo del motor.IMAGO

La Fórmula 1 y MotoGP en un mismo evento. El paraíso soñado por todos los amantes del mundo del motor. Un negocio asegurado y unas entradas que podrían ser dignas de colección.

Pues por muy inverosímil que parezca, está cerca de producirse dicha escena. Según ha desvelado Motorsport.com, Liberty Media, titular de los derechos de explotación de ambos campeonatos, trabaja en la posibilidad de que MotoGP saque a la pista sus prototipos en una exhibición que debe llevarse a cabo durante el próximo Gran Premio de Estados Unidos de F1, programado para finales de octubre.

El objetivo no es otro que las motos den algunas vueltas al trazado durante cualquier momento del fin de semana. Sin embargo, si finalmente se celebra en dichas fechas, será difícil ver fotos históricas como sería la de Marc Márquez y Fernando Alonso con sus respectivos monos de trabajo. Y es que dicho certamen se celebraría el mismo fin de semana que el Gran Premio de Australia de MotoGP.

Una de las opciones que se han barajado es que sean corredores históricos vinculados a cada escudería o marca los que piloten dichas máquinas.

Así, según la información de dicho medio, los responsables del área de promoción de MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG) ya han abierto una línea de diálogo con los distintos constructores para trasladarles sus deseos acerca de esa acción de marketing que se enmarca en el plan de expansión y penetración del Mundial de MotoGP en Estados Unidos.

Uno de los puntos a tratar todavía es el de la financiación del traslado de las motos y de los protagonistas hasta Austin. A la espera de que MotoGP SEG y los equipos se pongan de acuerdo en la letra pequeña, las dos partes consideran esta iniciativa muy atractiva, por el interés común de hacer lo posible por ganar aficionados en Estados Unidos, donde todavía consideran que hay mucho mercado por explotar.

El jefe de la Fórmula 1 contesta a los pilotos

La Fórmula 1 está viviendo un año de transición con el reglamento nuevo y, como en todo proceso de cambio, el abanico de críticas está siendo muy amplio. La mayoría de los pilotos, hasta la fecha, han sido muy negativos con él, mientras que los aficionados sí lo han recibido con agrado.

Al menos, a juzgar por las afirmaciones que ha hecho el jefe de la 1, Stefano Domenicali, en su programa Formula 1 Fan Voice, donde participan un grupo de 60.000 aficionados que valoran el nivel de entretenimiento de cada gran premio.

"Según los datos que manejamos, el 60 % del grupo calificó las carreras del año pasado como buenas o excelentes, mientras que esa cifra ha aumentado hasta el 66% en 2026", ha asegurado el dirigente italiano.

En este sentido y sobre las opiniones tan duras que ha tenido que escuchar por los protagonistas de la parrilla, Domenicali ha sido sincero: "Creo que la situación que vivimos hoy en día es realmente fantástica. El campeonato se encuentra realmente en su punto álgido en cuanto a número de seguidores, de personas que acuden al circuito y de aficionados —ya sean nuevos o veteranos— que aprecian el éxito de lo que estamos haciendo. Ya me conoces, no estamos aquí para callar la boca a nadie. Quiero decir, la belleza de nuestro deporte es que todo el mundo puede tener una opinión, pero una opinión no deja de ser una opinión".

Eso sí, tampoco piensa consentir faltas de respeto: "Hay alguien que tiene el deber, ya sabes, de marcar una línea. Hay ciertos pilotos que prefieren, por supuesto, ciertas cosas. Creo que, en este proceso, hemos puesto de relieve la necesidad de ser constructivos en ese sentido".