Ni Marc Márquez ni Jorge Martín serán campeones según esta estadística

El campeonato de MotoGP ha llegado a su ecuador y todas las quinielas apuntan a que será el de Cervera quien termine levantando la corona del Mundial de 2026, sobre todo, después de la remontada que ha protagonizado en las últimas carreras. Pero los datos no opinan lo mismo

Primera parte completada del calendario, vacaciones para descansar y retocar las máquinas y volver corrigiendo los fallos hasta ahora cometidos.

En la clasificación manda por ahora Jorge Martín con 208 puntos, quien se ha hecho con el liderato gracias a la caída libre que ha protagonizado Marco Bezzecchi (186) y a su saber esperar en los momentos donde su moto no era la más rápida o la más adecuada para algunos circuitos determinados.

Por detrás está Ai Ogura (194), a tan sólo 14 puntos del madrileño. Desde un segundo plano y con una moto satélite de Aprilia está llevando a cabo lo que podría ser una conquista silenciosa. Aunque cada vez es menos sorpresa verle en el podio y entre los primeros puestos de la parrilla de salida.

Y si se cerrara la temporada ahora mismo, Marc Márquez ocuparía el tercer escalón, con 190 puntos. Sin embargo, por su trayectoria envidiable e inigualable en la categoría reina y por la gran remontada que ha protagonizado en las últimas carreras, todos le ven como el gran favorito para salir campeón este año también. Sería el décimo entorchado mundial para el catalán y con él superaría a Valentino Rossi como el piloto más laureado de todos los tiempos. Casi nada su reto.

Pese a ello, ni Jorge Martín ni Marc Márquez podrían salir campeón este curso. Sobre todo, si atendemos a un dato muy llamativo y muy a tener en cuenta en una competición como esta, donde la ambición juega, a veces, muy malas pasadas.

Una vez cerrada la primera vuelta del campeonato, se han contabilizado las caídas de todos los pilotos y se han comparado con las de cursos anteriores. Y con estas estadísticas en la mano, el favorito para salir campeón es precisamente el piloto japonés.

Y es que, por muy raro que parezca, Jorge Martín lidera la tabla de puntos y también la de caídas, algo que rara vez se suele corresponder. El piloto de Aprilia suma ya 16, el doble que el curso pasado, si bien en 2025 apenas disputó carreras en esta primera mitad del ejercicio por culpa de las lesiones.

Respecto a Marc Márquez, sus tres victorias y sus tres podios le avalan como campeón frente a esta estadística, pero también es cierto que lleva 11 caídas ya, que no son pocas, y son sólo tres menos que en 2025 a estas alturas de la película y habiéndose perdido algunas carreras por lesión, por lo que si las hubiera disputado quizás dicha cifra hubiese aumentado también.

Y quien sí lleva una trayectoria muy positiva en esta peculiar liga es Ai Ogura, quien lleva una sola victoria y un podio menos que Jorge Martín (4). Sin embargo, el nipón sólo se ha caído en cinco ocasiones. Una cifra irrisoria respecto a la del año pasado a estas alturas, donde tocó suelo hasta 16 veces. Sin duda, una muestra clara del aprendizaje adquirido en su segunda temporada en MotoGP.

El piloto de Trackhouse está demostrando hasta la fecha saber arriesgar en los momentos exactos de cada carrera. Rara vez se le ha visto queriendo liderar una carrera desde el principio ni ponerse nervioso por ir sexto o séptimo. Su paciencia y su valentía en las últimas diez vueltas le han hecho ganar muchos puntos esta temporada. Y, por supuesto, el no caerse tanto y poder terminar las carreras y no perderse ninguna por lesión.

Para los amantes de estas estadísticas, Joan Mir es el segundo con más caídas en estos momentos con 13, seguido de Morbidelli (13), Bezzecchi (12), Álex Márquez (12), Pedro Acosta (10), Di Giannantonio (10), Binder (10), Bastianini (9), Miller (8), Bagnaia (7), Aldeguer (6), Marini (6), Moreira (6), Toprak (6), Zarco (5), Maverick Viñales (4), Álex Rins (4), Quartararo (3), Crutchlow (3) y Raúl Fernández (2).