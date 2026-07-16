Marc Márquez se queda sin su escudero en Ducati: Bagnaia, al quirófano

En Ducati han decidido aprovechar el parón de tres semanas que vivirá la competición para que el italiano pueda arreglarse su antebrazo derecho

Poco se habla del trabajo sucio que le hizo Pecco Bagnaia a Marc Márquez el pasado domingo en Sachsenring. Es cierto que seguramente lo haría por lograr más puntos él, pero también lo es que con su actitud luchadora hizo que el actual líder del Mundial, Jorge Martín, se preocupara más por conservar la quinta plaza que tenía que por intentar dar caza a Pedro Acosta.

Y fruto de ello, Marc pudo recortar más puntos al madrileño. Sin embargo, en la próxima parada del calendario, en Silverstone, todo apunta a que el de Cervera no tendrá a su escudero en la parrilla.

Y es que Ducati y Pecco han aprovechado el parón veraniego de tres semanas para pasar por el quirófano. Este pasado miércoles, el equipo italiano ha confirmado que Bagnaia había sido sometido a una cirugía con éxito.

Y no lo hizo antes porque su agenda no se lo permitió, porque el piloto transalpino acudió a un acto en Roma este pasado martes en el que fue nombrado embajador deportivo por parte del Ministro de Asuntos Exteriores de Italia junto a otras figuras del motociclismo italiano. Al día siguiente, el turinés se sometió a una operación en el antebrazo derecho.

Mientras los de Borgo Panigale no han especificado la lesión concreta que sufre, los compañeros de Motorsport.com han confirmado que se trata de un episodio de síndrome compartimental. O lo que es lo mismo, que se le sobrecarga sobremanera el antebrazo cada vez que pilota, una dolencia común en todos ellos.

"Francesco Bagnaia ha sido sometido con éxito esta tarde a una intervención de fasciotomía endoscópica en el antebrazo derecho. La operación, realizada por el equipo médico dirigido por el profesor Luigi Tarallo en la Clínica Ortopédica del Policlínico de Módena, dirigida por el profesor Fabio Catani, ha terminado con normalidad y sin complicaciones", comienza rezando el comunicado emitido por Ducati.

"Aprovechando la pausa veraniega del calendario de MotoGP, el piloto del Ducati Lenovo Team iniciará ahora el programa previsto de recuperación y rehabilitación. Siempre que la evolución postoperatoria sea favorable, el objetivo es volver a la pista para el Gran Premio de Gran Bretaña, programado del 7 al 9 de agosto en Silverstone", finaliza el escrito del equipo italiano.

Así va Bagnaia en el Mundial de MotoGP 2026

Dicha intervención le viene en el peor momento. Aunque tendrá tres semanas para recuperarse, tanto en Ducati como en su propia cabeza son conscientes de que si llega a la cita del 7 al 9 de agosto (Gran Bretaña), lo hará muy justo.

Y de no llegar podría perder las opciones de luchar por la corona. Y es que sus buenos registros en las últimas carreras le han seguido manteniendo entre los ocho pilotos que este curso pelean por el título.

Concretamente, Pecco marcha octavo en la general con 143 puntos, a 65 del líder Jorge Martín y a 47 de Marc Márquez que es tercero. En Sachsenring terminó sexto y ello le permitió sumar 10 puntos más a su casillero. En Silverstone, si no puntúa, podría distanciarse ya demasiado y caerse de la pelea por intentar conseguir su tercer título MotoGP.