Lo que necesita Marc Márquez para ganar su octavo mundial de MotoGP

El ilerdense va camino de firmar la madre de todas las remontadas en MotoGP tras un duro inicio de temporada marcado también por una nueva intervención quirúrgica en su hombro derecho

"La remontada aún no se ha dado, voy 18 puntos por detrás de Jorge Martín", comentó Marc Márquez en cuanto se bajó de la moto en Sachsenring el pasado domingo tras escribir con letras doradas un capítulo más de su laureada historia en MotoGP.

Y también tiene por delante a Ai Ogura, que va segundo con cuatro puntos más. Pero viendo cómo está recortando distancias en la tabla en un tiempo récord y la experiencia que tiene, ya no queda nadie en la parrilla que no le vuelva a ver con su décima corona mundial bajo el brazo.

Lo que parecía imposible hace menos de dos meses en Italia, cuando Aprilia festejaba a lo grande tener a sus dos pilotos como firmes candidatos al título, el ilerdense lo ha convertido en estadísticamente muy probable.

En ESTADIO Deportivo hemos repasado todas sus victorias en la categoría reina del motociclismo y todos sus campeonatos logrados, para ver con cuántas carreras ganadas suele proclamarse campeón, cuántos puntos suele necesitar y cuántos podios.

Ahora mismo, el campeonato lleva once citas celebradas incluyendo la última en Alemania, donde Marc sumó curiosamente su décima victoria en este trazado para igualar el registro de Giacomo Agostini.

Pues bien, de los siete títulos que ha conseguido el de Cervera en MotoGP, en todos ellos -excepto en uno- necesitó acumular, al menos, seis victorias dominicales durante la temporada. Y, ahora, en el ecuador del campeonato, lleva tres y quedan otras once carreras por disputarse.

El título de 2016, la excepción que confirma la regla

Su tercer título mundial, en 2016, llegó con sólo cinco triunfos. Concretamente, conquistó el Gran Premio de Argentina, el de Las Américas, Alemania, Aragón y Japón. El de Motegui fue su último triunfo de un curso que acabó con un segundo puesto en Valencia.

Pese a ello, Marc acabó conquistando dicha corona con 49 puntos más que Valentino Rossi, precisamente con quien comparte el récord de máximos títulos en motociclismo (9). No obstante, en la categoría reina tiene Márquez uno más que el italiano, siete.

En aquella temporada todavía competían otros pilotos españoles de la talla de Jorge Lorenzo, quien acabó tercero, o Dani Pedrosa, que finalizó sexto.

Así ha conquistado Marc Márquez sus 7 títulos en MotoGP

Marc Márquez se estrenó como ganador en MotoGP el 13 de abril de 2013, en el Gran Premio de las Américas celebrado en Austin. Fue el comienzo de su primer año glorioso, donde consiguió sumar otras cinco victorias más para levantar su primer título: Alemania, Estados Unidos (Laguna Seca), Indianápolis, República Checa y Aragón.

Al año siguiente firmó su curso más laureado hasta la fecha. Hasta un total de 13 triunfos dominicales consiguió Marc en 2014. Comenzó en Qatar y terminó en Valencia, en el trazado de Ricardo Tormo. Por el camino conquistaría: Las Américas, Argentina, Jerez, Francia, Italia (Mugello), Cataluña, Países Bajos, Alemania, Indianápolis, Gran Bretaña y Malasia.

Tras el ya comentado anteriormente título de 2016, donde sumó 5 triunfos en un campeonato muy equilibrado, llegó su cuarta corona, la de 2017. Aquel año, el catalán revalidó su título con 6 victorias logradas en: Las Américas, Alemania, República Checa, San Marino, Aragón y Australia.

Luego llegó el tercero consecutivo, en 2018. Aquel año sumó 9 victorias: Las Américas, Jerez, Francia, Países Bajos, Alemania, Aragón, Tailandia, Japón y Malasia. Y tras este curso, llegó el segundo más laureado de su palmarés, 2019, donde consiguió 12 triunfos: Argentina, Jerez, Francia, Cataluña, Alemania, República Checa, San Marino, Aragón, Tailandia, Japón, Australia y Valencia.

Y, por último, el año pasado (2025) celebró victorias dominicales hasta en 11 ocasiones: Tailandia, Argentina, Qatar, Aragón, Italia (Mugello), Países Bajos, Alemania, República Checa, Austria, Hungría y San Marino (Misano).

El resto de sus victorias en MotoGP

Entre todas citadas, suman 62 de las 76 que lleva en su palmarés de MotoGP. Las restantes las obtuvo en 2015, donde sumó 5 triunfos que solo le valieron para alcanzar la tercera plaza de la clasificación en un año marcado por la batalla de Jorge Lorenzo (330 puntos) y Valentino Rossi (225).

En 2020, año marcado por su primer grave lesión, no pudo conquistar ni una plaza, y tanto en 2021 como en 2024 sumó tres triunfos en cada una de ellas. En su última temporada como piloto de Honda venció en Alemania, Las Américas y en Emilia-Romagna y en su estreno con Ducati lo hizo en Aragón, San Marino y Australia.

Los puntos y los podios que necesita Marc Márquez para ser campeón en 2026

De los 7 campeonatos que tiene en MotoGP, sólo en dos de ellos se quedó por debajo de los 300 puntos. Fue en 2016 y 2017, donde firmó 298 unidades en ambas temporadas. De esta forma, como tiene 190 en la mitad justo del campeonato, Marc tiene derecho a ser optimista, puesto que si suma otros 190 estaría dentro de los números que suele firmar cuando se hace con la corona.

Esta ha sido su puntuación en el resto de sus títulos: 334 puntos en 2013; 362 en 2014; 321 en 2018; 420 en 2019; y 545 en 2025. Sin embargo, en justo recordar que desde 2023 también están las carreras sprint que permite una mayor puntuación al final del curso.

Necesita mejorar en los podios conseguidos

La única estadística que no lleva muy bien el catalán esta temporada para lograrla es la que hace referencia a los podios dominicales. Cada vez que fue campeón nunca tuvo menos de 12 podios en las carreras largas. Y, ahora, lleva sólo tres, los tres de sus victorias este curso.

En 2013, el año de su estreno, consiguió hasta 16, mientras que en 2019 firmó hasta 18. El curso pasado, sin ir más lejos, se subió hasta en 15 ocasiones.

El principal enemigo de Marc Márquez, su hombro derecho

Tras la carrera disputada en Sachsenring, el Mundial de MotoGP se ha tomado un descanso y no volverá hasta el 9 de agosto, en Gran Bretaña. De ahí hasta que finalice en Valencia el 29 de noviembre, Marc Márquez deberá buscar esas tres victorias que le podrían asegurar, según sus estadísticas, su décima corona.

"Al final de la carrera he visto que estoy tercero de la general, pero no sé a qué distancia", confesó el ilerdense al finalizar el certamen germano. Y cuando le informaron de la ventaja que había recortado en los últimos cuatro Grandes Premios, afirmó lo siguiente: "Estábamos a 102 del líder y ahora a 18, no esta mal". Una muestra más del hambre voraz que tiene el piloto de Ducati.

Además, dicha parada la tenía marcada en rojo en su calendario desde hace tiempo. Y el resto de sus plazas favoritas también las tiene subrayadas: "Ya dije que en Assen tocaba defender y aquí atacar. Si queremos tener opciones al campeonato, debemos sumar puntos donde vayamos bien y defendernos donde vayamos mal".

Sin embargo, tanto el catalán como el team manager del equipo oficial de Borgo Panigale, Davide Tardozzi, saben que su principal enemigo sigue siendo su físico. Concretamente, su hombro derecho, del que fue intervenido precisamente hace poco más de dos meses por última vez.

"Voy a descansar y haré vacaciones, pero sin parar de trabajar en el físico y en mi brazo, y ver hasta dónde podemos llegar", finalizó Marc su intervención mediática en Alemania, al tiempo que Tardozzi optó por rebajar la euforia creada con su remontada: "Márquez está recuperando la confianza, pero su físico debe sostenerle".

Y eso que se ha perdido dos citas

Sus números son de alabar, sobre todo, teniendo en cuenta que se ausentó del Gran Premio de Francia y del Gran Premio de Cataluña a mediados de mayo de 2026 debido a una caída en el Sprint de Le Mans, que le provocó la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y que requirió cirugía en Madrid. Un momento también que aprovechó para retocarse su maltrecho hombro derecho.

Tras este parón, regresó a la competición en el Gran Premio de Italia y, desde entonces, ha remontado el vuelo. Tanto que incluso sus compañeros de la parrilla ya le ven con el título bajo el brazo otra vez.

Sus rivales lo tiene claro

El actual líder del Mundial, Jorge Martín, sabe que de seguir así no habrá quien frene a Marc Márquez. El madrileño ha superado a su compañero Marco Bezzecchi en la tabla y está muy feliz de comandar la tabla después de un 2025 marcado por las lesiones, pero también es realista viendo las trayectorias tan opuestas que llevan las Aprilia y las Ducati en estos momentos.

"Estoy contento de ir líder del Mundial, pero si sigo haciendo carreras así, el liderato no durará mucho. Voy líder más por los errores de los demás, que por mis aciertos. Ha sido un fin de semana sólido, sin errores, pero estamos muy lejos de los primeros y de las demás Aprilia. Pude mantener a Pecco detrás sin cometer errores", comentó el de San Sebastián de los Reyes en Sachsenring.

Asimismo, Pedro Acosta también tiene claro quién es el favorito ahora para ganar el título de 2026: "Parece que nadie quiere liderar el Mundial (risas), pero Marc lleva el 1 y creo que está demostrando que es la referencia".

Aún faltan 407 puntos por disputarse y entre los ocho primeros apenas hay una diferencia de 65 puntos, lo que beneficia más a las estadísticas de Marc, porque si los triunfos se reparten y él consigue las tres más que le faltan para cumplir con su patrón marcado hasta la fecha, superar a Valentino Rossi como el piloto más laureado de todos los tiempos es posible.