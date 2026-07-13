Jorge Martín acepta el reto de Marc Márquez

El piloto madrileño habría firmado al principio de curso llegar líder a estas alturas del campeonato, pero es consciente de que tiene una batalla muy dura por delante para mantenerse ahí

De 40 a 18 puntos. Esa es la distancia a la que ha conseguido ponerse Marc Márquez de Jorge Martín en un fin de semana. El Gran Premio de Alemania ha certificado que la remontada del nonacampeón del mundo ya es una realidad. Aunque el madrileño ha mantenido su liderato antes de marcharse de vacaciones, que no es poco.

Por eso, al finalizar el certamen disputado en Sachsenring, 'Martinator' se marchaba con una sensación agridulce. Hubiese firmado al principio del curso estar donde está a estas alturas del campeonato, pero ver lo que está haciendo su compatriota lógicamente le asusta: "Estoy contento de ir líder del Mundial, pero si sigo haciendo carreras así, el liderato no durará mucho. Voy líder más por los errores de los demás, que por mis aciertos. Ha sido un fin de semana sólido, sin errores, pero estamos muy lejos de los primeros y de las demás Aprilia. Pude mantener a Pecco detrás sin cometer errores".

Además, tiene a Ai Ogura a 14 puntos también: "Ahora es cuando estoy notando que aún me falta rodar con la Aprilia. Al principio de año se notaba menos, pero ahora, seguramente, me falta un poco más. En una carrera sin caídas habría terminado el séptimo".

Una advertencia para Aprilia

En este sentido, no desaprovechó la ocasión para mandarle un recado a su equipo: "Aprilia trae muchas cosas en cada carrera, porque trabaja mucho en casa, pero hay que minimizar los experimentos. Si tengo una buena base de moto sé cómo pilotar, pero en mi parte del taller estamos tocando mucho la moto, para adaptarla a cada pista. Mi moto actual es muy distinta de la que llevé en Austin o Brasil".

Y por último, dejó claro que acepta el reto de pelear por la corona con Marc Márquez: "El desafío de batir al mejor piloto de la historia es enorme; si puedo pelear con él hasta el final ya será increíble".

Marc Márquez: "La remontada todavía no se ha dado"

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), vencedor del Gran Premio de Alemania de MotoGP, se mostró satisfecho por su victoria, con la que dice haber cumplido "a rajatabla" para resaltar que había sido "con muy buena nota, la máxima".

Y ha explicado que desde el jueves no se escondió al recordar que dijo que si quería tener "una mínima opción en este campeonato" había que cumplir donde toca "porque habrá circuitos donde tocará sufrir, como en Países Bajos, pero aquí tocaba".

No obstante, insistió que, aunque está en la lucha por el título, "la remontada aún no se ha acabado, voy 18 por detrás".Para conseguirla, Marc Márquez destacó que tiene que "seguir trabajando con la misma intensidad", porque aún quedan once carreras y recuerda que ya se ha visto "todo lo que ha pasado en las once primeras carreras", así que es previsible que también vayan a pasar "cosas" en las once siguientes.

El piloto ilerdense subrayó haber gestionado la carrera como quiso: "Lo hemos controlado como hemos querido. Hubo un momento de duda porque hubo movimientos raros con el neumático delantero y se han visto muchas caídas".

Por último, reconoció que se marchó con una espinita y que no podía estar al "ciento por ciento contento" porque su hermano Alex se "merecía estar en el podio".

Clasificación general del Mundial de MotoGP