La guerra en Aprilia entre Jorge Martín y Bezzecchi da un giro inesperado para Rivola

Las palabras que pronunció Massimo Rivola la semana pasada en la presentación de Bagnaia han chocado de frente con el liderato alcanzado por Jorge Martín. Y Marco Bezzecchi va en caída libre

Si le dieran a elegir a Massimo Rivola, director deportivo de Aprilia, seguro que preferiría que el Mundial de MotoGP lo ganase su compatriota Marco Bezzecchi en vez de Jorge Martín. Sobre todo, porque el primero sí continuará bajo sus órdenes el año que viene y el segundo no.

Tras anunciarse la salida del madrileño a Yamaha y la llegada de Bagnaia, el propio Rivola estuvo desacertado al referirse al italiano como un "caballo de pura raza" y recalcando que prefiere competir con este tipo de pilotos "que con burros", al tiempo que subrayó que quizás Martín había tenido poca paciencia con ellos y con el proyecto.

A raíz de estas declaraciones y en la previa del Gran Premio de los Países Bajos, el propio piloto español dejó caer un mensaje ante los medios en el que esperaba que Aprilia le diese "las mismas armas para competir que a su compañero", al igual que hicieron en Ducati cuando le tocó competir y ganarle a Bagnaia siendo el madrileño piloto de Pramac.

Así, tras lo sucedido en Assen, donde 'Martinator' fue tercero y Bezzecchi volvió a caerse nada más empezar, la guerra en la casa italiana está más encendida que nunca. El italiano no remonta cabeza y ahora está a siete puntos por detrás del español, cuando hasta hace poco le sacaba una buena renta de puntos a él y a Marc Márquez, quien ya está a 40 de Martín y a 33 de él.

Jorge Martín consigue su objetivo en estas fechas

Y mientras tanto, Jorge Martín prefiere ir de tapado y sin responsabilidades, pero también quiere saborear este dulce momento al que ha llegado justo en el momento que más deseaba que llegara, el parón veraniego.

"Realmente no me importa ser primero, segundo o tercero. En este punto del campeonato, no es realmente importante. Es mejor ser primero que quinto, eso seguro. Pero la cuestión es que no estoy al 100% físicamente, sufrí bastante con la espalda este fin de semana. No estoy al 100% con la moto", confesó el madrileño en Assen.

"Así que solo toca agachar la cabeza, intentar encontrar esa condición física, esas sensaciones con la Aprilia. No sé dónde está el límite. Así que intentaremos seguir luchando para alcanzar ese máximo y estar preparados para las últimas carreras de la temporada", manifestó Martín haciendo gala de su humildad.

Pese a ello, sí reconoció que esta parada la tenía marcada en rojo en su calendario para saber cuáles podían ser sus aspiraciones reales: "Era importante llegar cerca del liderato de la general al parón veraniego. Así que esto es lo más importante, porque sé que las segundas partes de la temporada normalmente son realmente buenas para mí. Siento que todavía estoy en un proceso con Aprilia para intentar conocer la moto".

En este sentido, cree que todavía quedan mucho puntos en juego: "Fue bonito conseguir el liderato, pero todavía es un largo camino. Tenemos que ir carrera a carrera. Si tenemos la oportunidad al final, lucharé por ello. Y espero que, aunque realmente no confío en las estadísticas, jueguen un buen papel para mí".

Ducati más cerca que nunca

Y mientras en Aprilia siguen sin poner normas para dejar que sus pilotos compitan al máximo, Ducati está acercándose cada vez: Fabio di Giannantonio está a nueve puntos de Bezzecchi y a 16 de Martín.

No obstante, hasta ocho pilotos están inmersos en la pelea por el título a estas alturas del campeonato, pues que del primero al octavo sólo hay 63 puntos de diferencia en la tabla. Bagnaia es el último candidato real a la corona de 2026.

"Hay muchos rivales, estamos en MotoGP. Hay seis, siete pilotos que pueden luchar por un campeonato. Así que intentaré centrarme en mí mismo, tratando de ser mejor en cada carrera. Y si lo hago así, entonces, con suerte, tendré la oportunidad de luchar al final. Quizá Ai Ogura, quizá Marc Márquez, quizá Bezzecchi, quien sea, intentaré luchar hasta el final", finalizó Jorge.