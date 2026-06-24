Investigación profunda en Aprilia: Jorge Martín y Bezzecchi, en el punto de mira

Tras las sanciones recibidas en Hungría y República Checa, el equipo italiano está intentando revisar los datos obtenidos para intentar mejorar la moto antes de que sea demasiado tarde

De un comienzo fulgurante a un infierno insólito. Esa es la realidad que ha vivido Aprilia en estas tres últimas semanas. En Hungría fue Jorge Martín el que la lio con su salida y arrolló a varios pilotos, entre ellos a su compañero Marco Bezzecchi. Y en República Checa fue precisamente el líder del Mundial quien protagonizó un espectáculo desagradable jamás visto antes propinándole dos guantazos a un comisario de pista por acelerar su moto, sin querer, a la hora de levantar su moto tras su caída en la Sprint.

Los dos han cumplido ya con sus respectivas sanciones y las distancias en la tabla se han reducido hasta tal punto que ya son siete los pilotos implicados en la lucha por el título. Y lo peor es que Marc Márquez ha ganado los dos últimos Grandes Premios. El vigente campeón ha vuelto.

Por eso, en Noale han comenzado una investigación de lo más profunda para tratar de saber qué es lo que les está pasando a sus pilotos, si es fallo de ellos o de la moto. Desde Ducati, como bien apuntó el propio Marc Márquez en Brno, señalan que son ellos quienes tienen la mejor moto pero que hasta ahora habían sido los pilotos de Aprilia los que habían hecho parecer lo contrario.

Mientras tanto, los propios Martín y Bezzecchi no paran de quejarse de que la moto ha perdido la velocidad que tenía al inicio del campeonato.

Pese a ello, ahora llega una nueva cita en el calendario y ambos quieren hacer borrón y cuenta nueva para tratar de mantenerse en lo más alto de la tabla. Tan sólo ocho puntos separa a uno del otro, pero por detrás ya tienen a Di Giannantonio a 23 puntos del liderato y a Márquez a 40.

Así, en una nota de prensa de Aprilia, Bezzecchi afirma tener ganas de llegar al circuito TT Assen, escenario del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP: "Me alegro de volver a Assen. Es un circuito que me gusta mucho y llegamos después de un fin de semana complicado. Miramos hacia adelante. El objetivo será seguir trabajando en la misma línea que hasta ahora, confirmar los avances que hemos mostrado en las últimas carreras y dar un paso más hacia adelante".

Mientras tanto, 'Martinator' ha señalado que pese a su noveno puesto el domingo "el fin de semana de Brno fue positivo", al tiempo que ha recalcado que "Assen podría ser un circuito más adecuado para nuestras características". El piloto español ha dejado claro también que "lo importante es seguir trabajando en equipo para averiguar juntos qué nos falta para ser más competitivos".

"Estoy convencido de que Aprilia y el equipo encontrarán el camino correcto", asevera el campeón del mundo de MotoGP de 2024.

Di Giannantonio, el gran tapado

El tercero en la tabla es el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26). De momento es el gran tapado, pero sin hacer ruido se ha colocado ya a 23 puntos del líder y no descarta dar la sorpresa en el TT Assen.

"Assen es un circuito increíble e histórico y, además, es muy rápido", explica el piloto italiano en la nota de su equipo, difundida este martes, en la que afirma creer que podrá "aplicar muchas de las soluciones de puesta a punto que probamos en Brno".

"Así, nos dirigimos a los Países Bajos con confianza, pero sobre todo con muchas ganas de recuperarnos, porque un cuarto puesto no es suficiente para nosotros", reconoce 'Diggia', vencedor del Gran Premio de Cataluña."Nuestro objetivo será seguir esforzándonos", agrega el piloto, que dice tener otra gran oportunidad para hacer un "trabajo consistente".