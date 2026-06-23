Marc Márquez renueva con Ducati y ya espera a su nuevo compañero

El de Cervera ha extendido su contrato con el equipo italiano hasta 2028 y, ahora, los de Borgo Panigale deben confirmar quién será el sustituto de Pecco Bagnaia

Semana perfecta para Marc Márquez. Tras proclamarse campeón del Gran Premio de la República Checa y recortar sus distancia con Bezzecchi hasta los 40 puntos, ahora Ducati y el catalán han llegado oficialmente a un acuerdo para prolongar su contrato.

Según el comunicado emitido por los de Borgo Panigale, el piloto catalán seguirá luciendo el color rojo hasta 2028. Tras quedar más que claro que ya está plenamente recuperado de su hombro derecho, como así lo reflejan los dos triunfos consecutivos que ha conseguido, en Hungría y en el trazado de Brno, la casa italiana no ha dudado en ampliar su vinculación contractual con el piloto español.

Con esta noticia se ponen fin a los rumores que existieron semanas atrás sobre las dudas que tenía el leridano de seguir compitiendo. Así, todo hace indicar que el acuerdo ya estaba pactado desde principios de año, pero, como el resto de fichajes y renovaciones, para anunciarlos hacía falta saber cómo se desencadenaba la negociación entre MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), el promotor del certamen, y los fabricantes y escuderías participantes.

Marc Márquez, feliz con su renovación

De esta forma, Márquez llegará a los 35 años siendo piloto de Ducati. "Sono rosso", proclama Márquez en la nota oficial publicada este martes por la mañana.

"Estoy muy feliz de renovar con el equipo Ducati, y de seguir formando parte de esta familia. Cuando decidí venir, lo hice convencido de que era el proyecto más competitivo. Ellos apostaron por mí y construimos una relación basada en la confianza y el trabajo. En esta renovación han vuelto a demostrarlo, respetando mis tiempos y dándome la tranquilidad necesaria para tomar la decisión correcta", relata el piloto catalán.

"En nuestro primer año juntos luchamos por el título y lo ganamos, un logro de un valor incalculable que confirmó el camino que habíamos elegido. Sigo compitiendo porque me apasiona este deporte y porque quiero seguir luchando por objetivos grandes. Estoy convencido de que este es el lugar adecuado para hacerlo. Mientras esté aquí, daré el máximo para volver a pintar el futuro de rojo”, advierte el piloto español.

Dall'Igna sigue impresionado con Marc Márquez

Gigi Dall’Igna, director general de Ducati, también ha pronunciado unas palabras al respecto: "Confianza: la relación entre Ducati y Marc parte de aquí. Nos buscó primero, nos eligió después y hoy estamos felices de poder decir que estamos diseñando un futuro juntos, más rojo que nunca".

"Como ingeniero, trabajar con él me ha impresionado. Ha llevado la Desmosedici al máximo de sus prestaciones, exaltando todos sus componentes. Las ambiciones no cambian y estoy contento de poder vivir, tanto deportiva como humanamente, un nuevo capítulo de esta historia junto a Marc", cierra Dall'Igna.

Pedro Acosta, el siguiente

Casi el cien por cien de la parrilla de salida de 2027 está ya confirmada. Y en Ducati, el próximo en llegar será Pedro Acosta. El 'Tiburón' será el encargado de ocupar la plaza de Pecco Bagnaia, quien se ha comprometido con Aprilia para el próximo curso, ocupando a la vez la vacante de un Jorge Martín que se marcha a Yamaha.

Así, se espera que próximamente Ducati anuncia también de manera oficial el fichaje del murciano para completar así una dupla española para el próximo Mundial de MotoGP.