Jorge Martín amplía su diferencia como líder de MotoGP y sorprende con sus palabras: "Esto no tiene valor"
El piloto madrileño, que el jueves decía que no sabía cómo era líder, sigue sin 'alzar la voz' ahora que ha consolidado ese liderato
Jorge Martín llegó el jueves al Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de MotoGP diciendo que no sabía cómo era líder del Mundial tras la primera mitad de la temporada y sale de Silverstone después de haber rozado un pleno -victoria en el Sprint y segundo puesto en la carrera- y con 31 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que ahora vuelve a ser su compañero Marco Bezzecchi.
Este gran fin de semana no han modificado su mensaje. Las Aprilia dominan y, en circuitos como éste, arrasan. Sin embargo, Martín no quiere alzar la voz y aunque reconoce que ha afianzado en el liderato, sigue a pelando a lo mismo de siempre, a que queda mucho.
"Soy líder, pero queda mucho año por delante. Lo que digo de que no quiero sentirme líder es porque ahora mismo no tiene valor. Lo importante será a final de año. Todos estamos aquí para ganar y para eso tengo que seguir trabajando duro. Cada vuelta que doy con la Aprilia siento que estoy un pelín más cerca de donde quiero estar y ese es el camino", señala a DAZN un Martín que sí tuvo que admitir que el fin de semana ha sido perfecto.
"Ha sido un fin de semana muy sólido. Estoy muy contento del resultado a nivel de sensaciones, del trabajo que hemos hecho y a ver si podemos reconfirmar en Aragón", reconoce el campeón del mundo 2024, quien ahora tiene dos semanas de paréntesis antes de pensar en Motorland. "Ha sido un fin de semana que te sirve sobre todo para irte con la sensación de que has recuperado no solo la velocidad, sino también tus armas para pelear por el Mundial en lo que queda por delante. Nos da mucha confianza este resultado para el resto de la temporada. Parece que hemos encontrado la forma de trabajar", añade.
Jorge Martín reconoce que cometió un error
Todo ello pese a que la carrera no fue como tenía planeado. Jorge Martín tuvo una mala salida y fue adelantado por Raúl Fernández y por su compañero Marco Bezzecchi. Y aunque tras algunas vueltas adelantó al italiano, ya no pudo optar a repetir su triunfo del sábado. El propio piloto madrileño desvelaba cuál había sido el problema. "He cometido un error con el dispositivo de altura en la salida y me han adelantado. No he podido desengancharlo por proteger esa primera posición. Aunque he sido capaz de remontar, he perdido la victoria en ese momento", admitía.
"A partir de ahí he intentado coger a los de delante, pero al recuperar no podía guardar tanta goma, tanto físico... Al final iba sufriendo un poco más, pero igualmente podría haber tirado algo más. Creo que tenía un poco más de margen, pero Raúl -Fernández- estaba muy lejos. He imprimido mi ritmo al final con la esperanza de que Raúl lo bajara, pero ha estado impresionante", señala el madrileño.
Tras este fin de semana y viendo cómo se ha encontrado en la moto, Martín sí se ve en condiciones de pelear por el Mundial en lo que queda de año. "He podido confirmar que tenemos otra vez la velocidad, que me encuentro bien en la moto, puedo frenar tarde y hacer las cosas que quiero hacer", afirma y lo compara con lo que vivía antes del parón. "En las pistas en las que no lo he podido hacer, hemos sufrido mucho. Me costaba mucho estar entre los cinco primeros. Aquí he confirmado que, en cuanto todo está al sitio, puedo pelear por victorias", sentenciaba.