Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Silverstone: puntos y posiciones

Jorge Martín se afianza como líder del Mundial de MotoGP, con 31 puntos sobre Bezzecchi, 37 sobre Ogura y 40 sobre Marc Márquez

El piloto madrileño de Aprilia Jorge Martín ha sido el ganador del fin de semana celebrado en Silverstone y aunque le ha faltado la victoria en la carrera larga del domingo ha salido del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP consolidado en su liderato del Mundial tras ganar el Sprint y ser segundo el domingo, y con 31 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que ahora vuelve a ser su compañero de equipo, Marco Bezzecchi.

Martín afrontaba el regreso del Mundial de MotoGP con 14 puntos de ventaja sobre Ai Ogura y 18 sobre Marc Márquez y sale con 37 sobre el piloto japonés y 40 sobre el catalán, que ha vivido un fin de semana para el olvido, en el que al menos ha podido arrancar algún punto, que podría ser importante en las carreras venideras.

Si antes había cinco pilotos en 24 puntos y ahora uno le saca más de 30 a sus perseguidores, la victoria de Raúl Fernández lo ha apretado todo por detrás, ya que se ha situado a 19 puntos del podio del Mundial, en sexta posición, muy por delante de un Pedro Acosta que está en zona de nadie y a casi 80 puntos de Jorge Martín.

Como curiosidad tras este Gran Premio de Gran Bretaña, en la clasificación aparece Pol Espargaró. El piloto catalán ha suplido a Maverick Viñales en Silverstone y lo ha aprovechado. En una carrera muy accidentada, en la que se han producido hasta siete abandonos, la mayoría por caídas, el menor de los Espargaró ha acabado decimocuarto, justo por delante del turco Razgatlioglu y del también español Augusto Fernández.

Clasificación del Mundial de MotoGP 2026 tras Silverstone

1. J. Martín (Aprilia) 240 puntos

2. M. Bezzecchi (Aprilia) 209

3. A. Ogura (Trackhouse) 203

4. M. Márquez (Ducati) 200

5. F. Di Giannantonio (VR46) 199

6. R. Fernández (Trackhouse) 184

7. P. Acosta (KTM) 163

8. P. Bagnaia (Ducati) 143

9. A. Márquez (Gresini) 106

10. L. Marini (Honda) 86

11. E. Bastianini (Tech3) 76

12. F. Aldeguer (Gresini) 76

13. B. Binder (KTM) 72

14. F. Quartararo (Yamaha) 59

15. D. Moreira (LCR) 54

16. F. Morbidelli (VR46) 53

17. J. Zarco (LCR) 34

18. J. Mir (Honda) 29

19. J. Miller (Pramac) 22

20. A. Rins (Yamaha) 21

21. T. Razgatlioglu (Pramac) 13

22. M. Viñales (Tech3) 10

23. I. Lecuona (Gresini) 9

24. A. Fernández (Yamaha) 4

25. P. Espargaró (Tech3) 2