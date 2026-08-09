Raúl Fernández lidera el triplete de Aprilia y nuevo fiasco final para Marc Márquez

El piloto madrileño acaba en el Gran Premio de Gran Bretaña por delante de su paisano Martín y de Bezzecchi, con Álex Márquez y Pedro Acosta justo por detrás

Otro triplete de Aprilia, con diferente ganador del Sprint, pero con el himno español sonando de nuevo. Raúl Fernández se ha hecho con la segunda victoria de su carrera deportiva al ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en un fin de semana de locura, en el que la marca italiana dominó a placer a su gran rival (Ducati) y en el que Jorge Martín consolidó su ventaja al frente del Mundial.

Sólo el piloto de Trackhouse evitó el pleno del madrileño, que salía desde la pole y que, pese a perder dos posiciones en las primeras curvas, luego fue capaz de recuperar para hacerse, con comodidad, con la segunda posición. Bezzecchi completó un podio en el que sólo había motos del mismo color negro.

Cerca estuvo Álex Márquez de poder pelear por él y, por momentos, ocupó una plaza entre los tres primeros. Pero en Silverstone, las Aprilia tenían algo más. El menor de los Márquez acabó cuarto, por delante de un Pedro Acosta que supo mantenerse, pese a la inferioridad de su KTM, entre todos los gallitos de las marcas italianas.

La otra cara entre los españoles la volvió a ofrecer Marc Márquez, que ha vivido un fin de semana para olvidar. Y que esta vez tampoco pudo hacer nada por evitar que le pasaran en los compases finales. Esta vez, además, fue uno de sus rivales en la lucha por el título, Fabio di Gianntonio. El de Cervera acabó séptimo.

Espectacular salida de Raúl Fernández

La salida fue espectacular y ahí, Raúl Fernández ganó la carrera. El piloto madrileño adelantó a su paisano Jorge Martín, que ocupaba la 'pole' y se hizo con un primer puesto que ya no soltó. Justo detrás llegaba un Bezzecchi que había ganado cuatro posiciones y que se hacía fuerte en la segunda plaza, desbancando a su compañero de equipo a la tercera.

Como suele ser habitual, Marc Márquez había salido bien y eso le había permitido situarse cuarto, por detrás de las tres Aprilia. Una posición que ya tuvo el día anterior y que, como entonces, empezó a ceder a partir de la quinta vuelta. Esta vez el que le superó fue un Pedro Acosta que venía como un tiro y que sabe aprovechar cualquier debilidad cuando la ve.

Entre tanto, las caídas se sucedían (Mir, Rins, Bastianini, Bagnaia...) y Álex Márquez tiraba para adelante. Su hermano y Bagnaia decían que era la mejor Ducati en Silverstone y el menor de los hermanos catalanes estaba dispuesto a darle la razón.

Ai Ogura se cae por primera vez

Su avance le llevó a posiciones de podio tras superar a un Bezzecchi que ya había cedido a esas alturas -vuelta 7- la segunda plaza a Jorge Martín y que entonces era tercero.

La primera caída de la temporada de Ai Ogura clarificó algo la zona alta, aunque el japonés no estaba viviendo una buena carrera. Bezzecchi, por su parte, recuperó la tercera posición y dejó claro que, si podía aguantar físicamente, no había Ducati que hoy pudiera adelantar a una Aprilia.

Así se llegó a los últimos giros, sin cambiar nada, afianzándose las posiciones... salvo una. Marc Márquez, que había aguantado en la sexta posición casi toda la carrera, veía cómo Di Giannantonio le adelantaba en los dos últimos giros y le restaba más puntos.

Clasificación carrera - Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de MotoGP

1. R. Fernández (Trackhouse) 39:45.930

2. J. Martín (Aprilia) +2.538

3. M. Bezzecchi (Aprilia) +3.393

4. A. Márquez (Gresini) +4.702

5. P. Acosta (KTM) +6.256

6. F. Di Giannantonio (VR46) +6.382

7. M. Márquez (Ducati) +9.550

8. B. Binder (KTM) +22.288

9. L. Marini (Honda) +23.845

10. D. Moreira (LCR) +25.411

11. F. Morbidelli (VR46) +26.301

12. F. Quartararo (Yamaha) +26.883

13. J. Miller (Pramac) +29.458

14. P. Espargaró (Tech3) +41.310

15. T. Razgatlioglu (Pramac) +41.492

16. A. Fernández (Yamaha) +42.379