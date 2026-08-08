Marc Márquez, muy preocupado: "No lo esperábamos y no era previsible, pero ha pasado"
El piloto de Ducati se conforma con no haberse caído tras un sábado muy duro, en el que la degradación de su neumático trasero le mandó a la novena plaza en el Sprint: "Si no entendemos el porqué, mañana vamos a sufrir mucho"
Quedar satisfecho con un punto y con no haberse caído no es propio de un campeón como Marc Márquez. Y, sin embargo, así lo sentía. En qué situación se habrá visto en el Sprint del GP de Gran Bretaña 2026 para decirlo.
El suplicio que ha vivido Marc Márquez este sábado hacía mucho que no lo sufría. Desde los tiempos en los que iba al límite en Honda para tratar de arañar unos puntos y, en muchas ocasiones, acababa en el suelo.
Muy cerca de ahí se ha visto en Silverstone. 'Sin neumáticos' desde la vuelta tres, derrapando para poder contener la moto en pista, bastante hizo el piloto de Cervera con salvar la novena posición -por milésimas-. "No lo esperábamos y no era previsible, pero ha pasado", señala sobre la degradación de su neumático trasero, que le ha dejado sin posibilidades de pelear en la pista y se ha tenido que dedicar a defenderse. Y, al final, ni siquiera eso.
Dani Pedrosa, en la vuelta 4, se dio cuenta de que los neumáticos de Marc Márquez estaban muy marcados. A esas alturas, el piloto de Ducati ya lo sabía y, de hecho, ahí empezó su suplicio. "Yo a la tercera vuelta he intentado dar un arreón para irme para adelante, y ya he visto que algo pasaba en la goma trasera, he empezado a gestionar y ni así, he visto que era una carrera de supervivencia, para qué arriesgar, para acabar séptimo no cambia mucho", reconoce.
Marc Márquez, de luchar por el triunfo a salvar un punto
Ahí, en esa tercera vuelta, marchaba cuarto, había sacado distancia con Bezzecchi y tenía a tiro a los tres primeros. Dos vueltas después Bezzecchi le había pasado, una más y fue su hermano. Y, en las dos últimas, Acosta, Mir y Morbidelli. Moreira llegó muy justo y no lo pudo hacer...
"Me preocupa el hecho porque no nos había pasado en entrenamientos, así que en carrera hay que saber si tengo que mejorar el estilo de pilotaje, ayudarme un poco con la puesta a punto para conservar neumático, tenemos que valorarlo todo para poner cada uno de su parte dentro del box para hacerlo mejor. (...) Hay que analizar el porqué, si ha cambiado la temperatura, si he apretado demasiado. Hay que ver si a nivel de setup podemos ayudar a este neumático, mañana vamos con el medio, pero no cambia tanto", avisa un Marc Máquez que dice no tener "ninguna pista" de por qué le ha sucedido.
Las Ducati, las más afectadas
"Esto son las cosas de las carreras. Pero, cuando pasa a toda una marca, como nos ha pasado a las Ducati, hay que analizarlo. Por la mañana he rodado con una goma usada de un 'time attack' y no he tenido ninguna sensación extraña. No he sido el único que ha tenido este problema, pero soy el que lo ha sufrido más", indica en referencia a Di Giannantonio, que también ha perdido dos posiciones por este motivo en el tramo final del Sprint.
Marc Márquez tiene claro que, o descubren el motivo o le espera un domingo muy duro. "Tenemos que entender el porqué, si no, mañana vamos a sufrir mucho. No ha pasado en entrenamientos, éramos constantes. Nos ha pasado, hemos sufrido, pero hemos sacado un puntito, algo es algo. Y sobre todo no nos hemos caído, porque ha habido situaciones bastante al límite", reconocía.