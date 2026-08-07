Las Aprilia dan un aviso a Marc Márquez y Ducati se hunde en Silverstone

Una vuelta increíble de Marco Bezzecchi confirma su recuperación y marca territorio, con las cuatro Aprilia en las cinco primeras posiciones de la Práctica del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP

Una brutal vuelta final de Marco Bezzecchi le dio el récord de Silverstone y mostró a todos su total recuperación tras haber sido operado hace sólo tres semanas.

El piloto italiano lideró la Práctica del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de MotoGP con un tiempo 1:57.233, al que sólo pudieron acercarse Raúl Fernández y Di Gianantonio, y le metió más de siete décimas a los hermanos Márquez.

La gran vuelta del piloto de Rimini fue la confirmación final de lo bien que llegan las Aprilia a este circuito. Tras haber sufrido en Alemania, en Silverstone coparon cuatro de las cinco primeras plazas, con Jorge Martín, líder del Mundial, en cuarta posición provisional.

Una seria advertencia para Ducati. El tercer puesto de Fabio di Giannantonio salva los muebles de la marca italiana, que aparte del piloto de VR46, sólo mete a los hermanos Márquez (Marc 6º y Alex 7º) entre los diez primeros y en la Q2. Bagnaia, que sólo pudo ser decimotercero, Morbidelli y Lekuona, sustituto de Aldeguer, tendrán que competir en la Q1.

Marc Márquez bate el récord de Silverstone

Lo único positivo para Marc Márquez es que se vio para estar en cabeza en todo momento, lideró en más de una ocasión la clasificación y demostró que tiene consistencia, pese a quedar muy lejos de las primeras posiciones. De hecho, antes de que Bezzecchi hubiera pulverizado el récord del circuito, había otros pilotos que lo habían batido previamente y el primero fue el de Cervera, quien lo situó provisionalmente en 1:57.005, aunque muy pronto fue superado por Ai Ogura y Fabio di Giannantonio.

Los diez minutos finales fueron una locura, con muchos pilotos apretando para entrar y, con unos registros tan bajos, todos arriesgando. Y cuando hay muchos riesgos, hay caídas. Pecco Bagnaia se cayó en la curva seis cuando buscaba un tiempo que le metiera entre los diez primeros. También se cayó Pedro Acosta, pero a esas alturas tenía un mejor tiempo, y eso le salvó, ya que pudo pasar con la décima marca de la jornada.

En la última vuelta, Raúl Fernández hizo un tiempo que parecía inalcanzable, hasta que llegó por detrás Bezzechi y le sacó más de tres décimas. Espectacular el italiano, que llegó a este gran premio con dolor tras la operación.

Clasificación de la Práctica de MotoGP - GP Gran Bretaña 2026

1. M. Bezzecchi (Aprilia) 1:56.280

2. R. Fernández (Trackhouse) +0.335

3. F. Di Giannantonio (VR46) +0.398

4. J. Martín (Aprilia) +0.500

5. A. Ogura (Trackhouse) +0.530

6. M. Márquez (Ducati) +0.733

7. A. Márquez (Gresini) +0.750

8. J. Mir (Honda) +0.831

9. J. Miller (Pramac) +1.042

10. P. Acosta (KTM) +1.083

11. E. Bastianini (Tech3) +1.312

12. L. Marini (Honda) +1.325

13. P. Bagnaia (Ducati) +1.411

14. F. Morbidelli (VR46) +1.473

15. D. Moreira (LCR) +1.487

16. I. Lecuona (Gresini) +1.494

17. F. Quartararo (Yamaha) +1.636

18. B. Binder (KTM) +1.640

19. A. Rins (Yamaha) +1.718

20. C. Crutchlow (LCR) +1.900

21. P. Espargaró (Tech3) +2.042

22. T. Razgatlioglu (Pramac) +2.341

23. A. Fernández (Yamaha) +2.550