Marc Márquez, piloto de Ducati: "Es otro brazo, no es el brazo del año pasado, ni de principio de temporada"
El piloto de Ducati afronta el regreso del Mundial de MotoGP desde la tercera posición del campeonato y como gran favorito a un nuevo título
Marc Márquez ha regresado con las energías recargadas del parón de MotoGP y, en Silverstone, el piloto de Cervera se ve listo para afrontar la parte decisiva de la temporada, en la que todo está por decidir.
Cuando parecía que Bezzecchi iba a ser el rival a batir, un desastroso mes que culminó con su caída en Alemania le ha dejado sin liderato y sin podio en MotoGP y hasta Marc Márquez, al que sacaba más de 100 puntos tres grandes premios antes, le ha superado.
Ahora todo está igualado y así lo reconoce el de Cervera, quien sabe que, pese a que el líder es Jorge Martín y a que Ai Ogura es segundo, todas las miradas al hablar de favoritismo al título están puestas en él.
"Cinco pilotos en 25 puntos, me han dicho. Y empezamos desde cero. Veinticinco puntos no son nada. Es mejor tener esa ventaja a que no la tengas tú, pero somos cinco pilotos peleando por el campeonato. Intentaremos hacerlo lo mejor posible", reconocía un Marc Márquez que asume la presión y que, también sabe mejor que nadie lo que se va a encontrar.
Marc Márquez tiene claro que le señalarán a él
"Si les preguntas a ellos, dirán que el favorito es el que tiene más campeonatos, dirán que el favorito es (Marc) Márquez, porque es más fácil no tener la presión. Pero, sinceramente, no siento la presión, porque mi ambición es la misma. Lo intentaré, pero un campeonato más o menos no va a cambiar mi vida futura. Y a ellos sí se la puede cambiar", señala el de Ducati, que traslada de esa forma la presión a los que, como Ogura, Bezzecchi o Di Giannantonio, aún no han ganado el campeonato.
"Es verdad que, de ese grupo de pilotos, hay tres que están peleando por su primer campeonato del mundo de MotoGP. Si eres Campeón del Mundo, te cambia la vida de cara al futuro. Mi vida no va a cambiar por un campeonato más o menos. Pero la de ellos sí. Te cambia la vida ser campeón del mundo de MotoGP o no serlo. Porque si acabas tercero, la vida no cambia. Eso significa que van a apretar, van a poner mucha intensidad. Y lo digo porque, siendo así, tenemos que estar muy atentos, porque van a apretar mucho", reitera el español.
Apunta a los errores de Marco Bezzecchi
Lo que tiene claro es que si está ahí, en esa pelea, no todo es mérito suyo y que mucha parte de culpa han sido los errores ajenos. En especial, de Bezzecchi. "Me han regalado una segunda oportunidad. Con una ventaja de 100 puntos, si el primero lo hubiera hecho medio bien, ya no lo habría podido pillar", reconoce un Márquez que intentará "luchar hasta el final también, no lo niego".
Marc Márquez lo hará mejor de los problemas que sufrió a principios de temporada, aunque reconoce que su brazo no está al cien por cien. Y que tampoco lo va a estar. Así que no se preocupa. Va a gestionar esa inferioridad y a sacar el máximo de lo que tiene. "Estoy bien. Es lo que hay: funciona de una manera diferente. Hablando del brazo derecho, no es el brazo derecho del año pasado, no es el de la primera parte de la temporada. Es un brazo derecho distinto. Así que intentaré acostumbrarme a ello e intentar encontrar el cien por cien cada fin de semana", advierte.
El mayor de los hermanos Márquez deja claro antes de afrontar el Gran Premio de Gran Bretaña que parte del descanso lo ha usado para seguir mejorando, pero que hay cosas que no se pueden arreglar y otras que tardarán en hacerlo. "Algunos músculos están mejorando y otros no. Pero bueno, como digo, no quiero pensar más en cómo está. Simplemente es lo que hay. Así que, con eso, intentar encontrar la manera y el estilo de pilotaje correctos. Adaptar una vez más mi estilo de pilotaje a lo que necesita mi condición física", sentencia el piloto gerundense.