Pedro Acosta: "Por lo que parece, solo se ven banderas españolas en el campeonato que veas. Estamos a un nivel altísimo en España. Se está haciendo un buen trabajo desde la base"

El piloto murciano logra, al fin, ganar en Red Bull Ring su primera carrera en MotoGP

No fueron las seis motos en las seis primeras posiciones de la semana pasada en Misano, pero el motociclismo español logró un nuevo triplete en las tres categorías en el GP de Austria 2026, situó a dos de sus pilotos en las dos primeras posiciones en MotoGP, ratificó que, salvo sorpresa, los tres mundiales de motociclismo tendrán color español este año.

Máximo Quiles puso tierra de por medio en Moto3, Izan Guevara metió presión en Moto2 desde el segundo puesto, pero el primero es para otro español, Manu González; y, en MotoGP, Pedro Acosta se metió en la pelea por el Mundial, donde manda Jorge Martín seguido de Marc Nárquez y Bezzecchi.

Ahora llega la gira asiática, con dos 'dobletes' de dos semanas que serán decisivos y en los que nadie podrá cometer errores. Nadie lo ha hecho en Red Bull Ring y Acosta y las Aprilia han demostrado que tenían un punto más que el resto en otra fiesta de las motos españolas y en el primer triunfo de Pedro Acosta en la máxima categoría.

Acosta se acuerda de Indonesia

"Sigo recordando la última vez que gané, en Indonesia en Moto2...", reconocía en DAZN nada más acabar la carrera. "La primera victoria siempre es especial. Es una fantástica manera de cerrar un ciclo con KTM, enfrente de toda la afición austriaca y de gradas repletas de camisetas de KTM. Estoy muy contento por ellos, porque se lo merecen aún más que yo. Han sido un grandísimo equipo. Cuando ayer la fastidié me apoyaron. Haberles podido dar hoy este resultado es fantástico", aseguraba el piloto de Mazarrón.

Pedro Acosta ya había dejado esta semana una frase que bien podría repetir aquí y que muestra el dominio de España en este deporte, algo que quiere 'cargarse' Liberty para no hacer, según ellos, "aburrido" el Mundial. "Estamos a un nivel altísimo en España. Por lo que parece, solo se ven banderas españolas en el campeonato que veas. Creo que se está haciendo un buen trabajo desde la base, por parte de todo el mundo que enseña a ir en moto", señalaba el murciano.

El piloto de KTM desveló que desde su equipo habían tratado de restarle presión, sobre todo cuando le han visto nervioso en el 'warm up -donde se ha caído- tras el error cometido en el Sprint del sábado. "Tengo la suerte también de tener a Carmelo Morales al lado. Me ha dicho, 'llevamos tres años sin ganar, no te va a pasar nada si no ganas'. Pero bueno, estoy súper contento. KTM se lo merecía. Más que yo incluso. Están haciendo todo lo que pueden, incluso sabiendo que nuestros caminos se separan. Esto es como cerrar el círculo", añadía el Tiburón.

Casi tres años sin lograr una victoria

Acosta también llevaba sin ganar ese mismo tiempo, desde Moto2, de ahí que estuviera tan contento y lo sacara todo tras el triunfo en Austria. "Ha pasado mucho tiempo desde la última vez en Moto2. Es verdad que tampoco ha habido muchas más oportunidades, pero la de ayer dolió bastante, sobre todo porque era una realidad que estaba hecha. Hoy es que me he caído en el Warm Up por ir nervioso, casi casi. Porque digo, 'no la puedo liar otra vez, no puedo, si la lío...'", admite.

"Ayer fue un golpe duro para todo el mundo. Incluso yo, ayer por la noche, estaba dándole vueltas en la cama, diciendo, 'Pedro, no la líes otra vez, acaba aunque sea en el podio, pero acaba la carrera'. No todas las veces salen oportunidades como la de la Sprint y me dolió mucho tirarla, porque no fue que se me escapó", reconoce el futuro piloto de Ducati.

Una vez superados los nervios iniciales y, pese a otro despiste que casi le complica la vida a poco del final, Acosta demostró que la KTM es la que mejor iba en este circuito, donde había dominado desde el viernes, y pudo así cumplir su sueño. Ya sabe lo que es ganar en MotoGP.