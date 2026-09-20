Así queda el Mundial de MotoGP: Pedro Acosta consigue su primera victoria y Jorge Martín le mete distancia a Marc Márquez

El murciano le regaló una alegría a KTM a la que le dio la victoria en su casa. El dorsal 37 logra el primer triunfo de su carrera deportiva en MotoGP en una carrera que dominó y en la que Jorge Martín fue segundo, mientras que Marc Márquez sólo pudo ser quinto al tener serios problemas con su Ducati

Pedro Acosta, piloto de KTM, consiguió la primera victoria de su carrera deportiva al ganar el Gran Premio de Austria de MotoGP en una carrera en la que se puso por delante justo después del primer tercio de la misma cuando adelanto a un Jorge Martín que terminó en segunda posición. El madrileño hizo una prueba seria y aprovechó los problemas que tuvo Marc Márquez con su Ducati que sólo pudo ser quinto. Marco Bezzecchi completó el podio al finalizar en la tercera posición.

La carrera comenzó contraria a los intereses de Marc Márquez y muy favorable para Jorge Martín. El madrileño salió bien y mantuvo la cabeza de la prueba a pesar de algún que otro intento de Marco Bezzecchi, su compañero de equipo.

Por su parte, Marc Márquez bajó a la quinta posición tras una mala salida, mientras que Pedro Acosta comenzó una remontada para colocarse segundo en la segunda posición en la vuelta 4.

La carrera se estabilizó hasta que en la vuelta 9, Pedro Acosta decidió que ya era suficiente el seguir a Jorge Martín y con una maniobra valiente lo adelantó. El murciano puso un fuerte ritmo y comenzó a poner tierra de por medio.

Marc Márquez, con muchos problemas con su Ducati

Por detrás, Marc Márquez adelantó a Ai Ogura, pero el catalán se fue pasado en la curva 1 y cayó a la séptima posición, siendo adelantado por Binder y Aldeguer. Así se llegó al ecuador de la prueba.

No hubo cambios durante las siguientes vueltas. Pedro Acosta mantuvo a raya a Jorge Martín, mientras que Marc Márquez se metió en una lucha por la quinta posición la cual logró hasta que adelantó a Fermín Aldeguer.

A partir de la vuelta 21, Pedro Acosta puso tierra de por medio y aumentó su ventaja sobre Jorge Martín al segundo. El madrileño vio como se le acercaron Marco Bezzecchi y Ai Ogura.

El final de la carrera fue dominado por Pedro Acosta con claridad que se llevó así su primer triunfo en MotoGP. En casa de KTM, tras tres años buscándolo una y otra vez y cuando ya ha firmado con Ducati de cara a la próxima temporadas.

Jorge Martín aguantó a Marco Bezzecchi para acabar segundo, siendo el italiano, por tanto, tercero. Ai Ogura finalizó en la cuarta plaza y Marc Márquez, con muchos problemas, terminó en la quinta posición y minimizó daños en la lucha por el Mundial de MotoGP. El catalán se queda ahora a 12 puntos del madrileño en la clasificación general de pilotos.

- Así queda el Mundial de MotoGP: