Marc Márquez, después de ceder ante Martín, advierte: "Lo que no quería es que Acosta se pusiera entre medio de mí y de Jorge"

El piloto de Ducati asegura que "odia los sábados" y que este domingo se va a disputar una carrera "muy importante"

Marc Márquez no estaba contento con lo vivido este sábado en el circuito de Red Bull Ring y, a su vez, estaba satisfecho con el premio logrado en una carrera donde quedó por detrás de su gran rival, Jorge Martín, pero como él afirma, minimizó daños.

Según apreciaba el piloto de Cervera, se vio claramente por detrás de Acosta y Martín en ritmo de carrera y, ante eso, sus opciones pasaban por no perder más posiciones y esperar un error. Éste llegó del murciano, que iba claramente destacado, lo que propició la victoria de Martín y su segundo puesto.

Tres puntos de desventaja contra el madrileño que da por buenos según sus propios planteamientos. De hecho, califica de esperado este resultado. "El objetivo hoy era acabar tercero en la sprint y no perder demasiados puntos con Martin, ya he visto que tenía mas ritmo que yo. Sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio de mí y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido. Hemos acabado terceros, segundos por el abandono de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños", afirma un Márquez que ve la carrera de mañana igual, con una salvedad.

"Espero la misma carrera que hoy. Igual. Ahí es donde tengo que estar muy atento a Bezzecchi y Ogura, porque al final de carrera habrá una degradación de neumático muy alta", indicaba sobre la diferencia con respecto al Sprint. Esa degradación, según Jorge Martín, ya la ha notado hoy, por lo que nadie sabe a quien afectará más.

Márquez: "Odio los sábados"

Márquez quiere pasar página y señala que lo importante llega mañana. "Ya sabéis que odio los sábados. No celebras ni las poles ni los podios, nada. Es parte del show, pero mañana hay una carrera importante", advierte el piloto de Ducati Lenovo.

El de Cervera asume la pérdida del liderato, pero traslada la presión a un Jorge Martín que él ve más fuerte en este circuito. "Ahora es el nuevo líder. Mi objetivo era quedar justo detrás de Jorge y, como intuía, sea Jorge o Pedro quien lidere la carrera, es el que tiene más ventaja", indica sobre sus preferencias a la hora de elegir campeón mañana si se repite lo del Sprint en el GP de Austria 2026.

Marc Márquez sabía cómo se iba a defender Jorge Martín

Sobre cómo ha sido la carrera y su pelea con el piloto de Aprilia en las primeras curvas, Marc Márquez explica por qué fue tan agresivo en la curva 2 tras no poder pasarlo en la 1. "Intuía que en la curva 1 no se podía atacar porque Jorge utilizaría el verde. Habíamos recibido un comentario de Race Direction en el que se indicaba que en la primera vuelta, en la salida, estaba permitido. Entonces pensé: lo hará. Lo ha hecho. Pero en la 2 he tenido la suerte de llegar lo suficientemente cerca para atacar y defender esa posición", expone el catalán.

Pese a todo lo vivido, Marc Márquez cree que se están dando pasos adelante y que, tal vez, en el 'warm up' encuentre el punto que le permita luchar por algo más en la carrera. "Nos está costando, pero hoy hemos dado un pasito. A ver si mañana podemos dar otro", estima.