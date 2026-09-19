Alonso López, piloto de Moto2: "Lola Lolita genera mucho más dinero que yo"

El piloto de Moto2 ha explicado que no es tan fácil ganar dinero siendo un miembro del Mundial de motociclismo y que para llegar ahí hay que hacer muchos sacrificios y ser, incluso pudiente, ya que el coste no es asumible para una familia de clase media o normal

Alonso López, piloto de Moto2 y una de las caras españolas más conocidas de la categoría intermedia del Mundial de motociclismo, se ha explayado para dar a conocer ciertos aspectos vinculados al dinero y que no todo el mundo conoce sobre su deporte. El madrileño, de 24 años, ha asegurado claramente que grandes influencers como Lola Lolita generan más dinero que él y que no muchas familias puedes costear el principio de carrera de sus hijos.

Alonso López desvela que su pareja Lola Lolita genera más dinero que él

Alonso López, que es uno de los pilotos de Moto2 más asentados en la categoría, ha manifestado que siendo uno de los corredores que se mueve por la parte intermedia y alta de la clasificación no se acerca a ganar lo que gana un gran influencer en la actualidad. "Si me viene un aguinaldo pues no soy tonto. Yo cobro por ganar carreras y te aseguro que es muy difícil que gane siendo influencer lo que ahora mismo genero como piloto", ha dicho en el podcast Ac2ality.

Alonso López no está atravesando el mejor momento de su carrera deportiva a pesar de que ganó el Gran Premio de Aragón 2026 hace unas semanas. Sus grandes años fueron el 2022 cuando tuvo duelos con Pedro Acosta y en 2024 cuando dio muescas, sobre todo al inicio de temporada, de poder ganar el Mundial, lo cual no hizo.

De ese modo, Alonso López ha dicho que personas que se dedican a las redes sociales como su novia, Lola Lolita, generan muchos más dinero que él. "Lola genera mucho más que yo (refiriéndose al dinero). Si pones a un chaval normal, con números que no son top, sin hacer contenido en stream... Es que los hombres se ganan la vida bastante peor que las mujeres. Los hombres, por lo general, siguen a mujeres y las mujeres siguen a mujeres".

Alonso López, piloto de Moto2, y Lola Lolita, una de las influencers españolas más conocidas, comenzaron su relación en el año 2025 y por ahora tienen planes de futuro.

Alonso López y lo que cuesta llegar a ser piloto profesional

Alonso López, piloto de Moto2, también ha tocado otro de los puntos clave que mucha gente desea conocer que es el dinero que se necesita para convertirse en piloto profesional. El madrileño ha desvelado que una familia normal, de clase media, no se puede costear eso. "Dinero poco no tienes que tener para poder costear lo que cuesta hasta que tienes 13 años y te fichan. No hubiese podido pagar 250.000 euros al año", afirmó el piloto que tuvo la suerte de que alguien apostó por él al fijarse en su talento.

Alonso López ha detallado todos los detalles y el equipamiento que se debe pagar para costear el inicio de la carrera deportiva de joven piloto. "Estamos hablando de competir alrededor de Europa, en una moto, caídas, neumáticos, ingenieros, camión, dietas, hoteles de los mecánicos… Es mover a mucha gente, material caro, de competición, que dura muy poco, caídas, entrenamientos...".