Marc Márquez, tras ver el ritmo de Pedro Acosta, lanza un mensaje: "Toca atacar en todas, pero si no se puede ganar, no toca el todo o nada"

El piloto de Ducati ha tardado en encontrar su ritmo en el circuito de Spielberg, pero luego ha podido acabar cómodamente en las primeras posiciones, a dos décimas del intratable Pedro Acosta

Marc Márquez salió agazapado en el Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP, marcó los tiempos necesarios para estar en las primeras posiciones en la Práctica y se reservó para lo que llega a partir de este sábado.

Hasta ahí lo que viene haciendo habitualmente después de que en Silverstone reconociera que había gastado "demasiada energía" el viernes. Lo que no es tan normal es que domine como lo ha hecho Pedro Acosta, el piloto que más le complicó la vida en Aragón y que ahora aparece como gran favorito en Austria, la casa de KTM.

El gran ritmo que ha exhibido el murciano en Red Bull Ring le ha permitido al mayor de los Márquez dar un paso atrás y trasladarle toda la presión que traía como ganador de las dos últimas carreras al que será su futuro compañero en Ducati Lenovo.

"De momento es el favorito, porque ha sido el más rápido claramente hoy. Aparte, aquí las KTM ya se ha visto en el pasado que han ganado carreras y han ido rápido", afirma el piloto de Cervera.

El catalán fue mejor que los rivales con los que pelea por el campeonato, aunque él insiste en no descartar a algunos de los que vienen detrás, entre ellos a Acosta. "Pedro creo que está a sesenta y poco puntos, no está a más, así que está vivo por el Mundial. Quedan ocho carreras y en siete yo estaba cien puntos detrás. Del primero al séptimo hay menos de ochenta puntos. Toca atacar en todas, pero si no se puede ganar, no toca el todo o nada", añade sobre su forma de ver el Mundial a estas alturas. La presión la tienen otros.

Pese a sus palabras y a que no ha querido exigirse demasiado, Marc Márquez sí reconocía que ha tenido problemas y eso le ha obligado a hacer más vueltas de las necesarias para encontrar su ritmo. "Ha tocado apretar porque hemos visto que ya de entrada no pilotaba de la mejor manera. Aquí se cambia cada año la carcasa de atrás del neumático y el comportamiento de la moto es completamente diferente. (...) Lo positivo es que de la primera salida del viernes a la última, cada vez he ido mejorando y me he ido encontrando mejor. Esto me da tranquilidad para seguir mejorando", sentencia el piloto ilerdense.

Pedro Acosta, con los pies en el suelo, desvela cambios

Si Marc Márquez estaba tranquilo, esperando sin hacer demasiado ruido, muy diferente es la situación de Pedro Acosta, que ve ante sí la posibilidad de ganar su primera carrera en MotoGP y de poder despedirse a lo grande de KTM.

El piloto de Mazarrón admitía estar "contento" con el rendimiento de su moto, que ha estado delante todo el día. "Seguramente es el gran premio que hemos empezado con mejor pie. Hemos mostrado buen ritmo con el medio, hemos mostrado buen potencial con el blando y mi vuelta más rápida ha sido con el blando usado de la ‘red flag’ que ha habido con Alex", explicaba el piloto de KTM.

Lo que más le daba confianza es ver que su compañero Brad Binder también está entre los primeros, lo que significa que no sólo es por su pilotaje, sino que esta vez la moto acompaña. "Estoy contento porque las demás KTM han ido muy rápido también. Sobre todo Brad ha ido más rápido que yo en esa sección (T3). A ver qué podemos sacar", indicaba, cauto.

Pedro Acosta desvela algunos de los cambios que le han llevado a estar entre los mejores en los últimos grandes premios. "Abrí un poco la forma de pensar. También, he intentado cambiar mi pilotaje. Siempre he sido un tío muy agresivo y parece que ahora estoy siendo un poco más suave. No le meto tanto ‘input’ a la moto, entonces parece que se mueve menos. Y eso parece que nos está ayudando", reconoce.

Aunque también admite que han ayudado otros cambios técnicos adoptados tras el parón. "Desde Silverstone tomé una puesta a punto diferente también a la que traía desde principios de año y parece que no está funcionando. Quitando Misano, que sufrimos bastante, parece que está funcionando".