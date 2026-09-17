Máxima preocupación en Honda con el estado de Joan Mir, que se presenta como baja indefinida por una alteración en la sangre

Marc Márquez llega líder a uno de los trazados menos fructíferos para él, mientras que Joan Mir no podrá estar al estar pendientes de unos resultados médicos. Su lugar lo ocupará Takaaki Nakagami

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) llega a un circuito, el Red Bull Ring de Spielberg, escenario del Gran Premio de Austria de MotoGP este próximo fin de semana, de los que podría considerar incómodo, pues sólo ganó en 2025 con Ducati, que ha ganado en nueve de las doce ocasiones en las que se ha disputado allí una prueba del Mundial.

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo sólo ha ganado en esa ocasión allí, por primera vez al manillar de una Ducati, pues en todas las anteriores ocasiones en la que peleó por la victoria como piloto de Honda, acabó sucumbiendo, en dos ocasiones, ante el italiano Andrea Dovizioso, como piloto de Ducati (2019 y 2017) y una frente a su compatriota Jorge Lorenzo y Yamaha (2018).

Mientras tanto, quien no podrá participar en tierras austríacas será su compatriota Joan Mir. El japonés Takaaki Nakagami, piloto probador de HRC (Honda Racing Corporation), será quien le sustituya en el el certamen que se disputará en el Red Bull Ring.

El piloto español se encuentra aquejado de "alteraciones en los parámetros sanguíneos", que requieren "mayor investigación y pruebas", según sus médicos.

De esta forma, Mir se perderá la carrera que se disputa en el circuito de Spielberg, ya que su objetivo es recuperarse a tiempo para el Gran Premio de Japón, motivo por el que será sustituido por el piloto de desarrollo de HRC, pues tras el Gran Premio de San Marino, el campeón del mundo de MotoGP en 2020 viajó a Barcelona para someterse a exámenes médicos y evaluar su estado físico tras retirarse de la carrera del domingo.

El piloto mallorquín venía sufriendo determinados síntomas desde Italia y sin un diagnóstico claro, por lo que su equipo médico le ha recomendado que se centre en su recuperación y se retire de la carrera de Austria, lo que le permitirá descansar y que se le practiquen más pruebas y estudios, según explica Honda en un comunicado difundido este miércoles.

Nakagami supera las pruebas

Así, tras las pruebas llevadas a cabo en Mugello por Takaaki Nakagami, el equipo ha decidido que sea él quien se suba a la Honda RC213V en Spielberg, pues ya tenía previsto asistir a las pruebas posteriores a la carrera austríaca para preparar su participación como piloto invitado en el Gran Premio de Japón.

De esta forma, el italiano Luca Marini, piloto oficial de Honda Racing Corporation (HRC) contará con un nuevo compañero en el equipo para el Gran Premio de Austria. "Primero, quiero desearle lo mejor a Joan y espero que pueda volver a la moto con nosotros lo antes posible", señala Marini sobre la ausencia de Mir, de quien dice es "un compañero de equipo muy valioso".

Marini explica del circuito austríaco que "se trata de frenar fuerte y acelerar con fuerza al salir de las curvas", que desde su punto de vista es lo que hizo en Misano y puede ayudarles aquí.

"Somos realistas sobre nuestra situación y nuestro objetivo no cambia y repetir un fin de semana como el de Misano es nuestra meta", continúa Luca Marini quien de Spielberg reconoce que "es un circuito donde pueden pasar muchas cosas, es muy importante posicionarse bien y estar preparado para aprovechar cualquier oportunidad".

El japonés Takaaki Nakagami, probador del fabricante Hoda, dice llegar a Austria "directamente de un test privado en Mugello", después de haber efectuado muchas pruebas con diferentes motos, por lo que este fin de semana tratará de ponerse al día "con la RC213V y los neumáticos Michelin", pues recordó que será piloto invitado en Motegi (Japón).

Nakagami dijo estar seguro de que probará "algunas cosas que el equipo normalmente no haría, para así estar bien preparados para el futuro".

Horarios del Gran Premio de Austria 2026

MotoGP tendrá este fin de semana sus horarios habituales, con el Sprint a las 15:00 horas y la carrera del domingo a las 14:00 horas. La acción comienza desde este viernes, con los primeros libres de Moto3 a las 9:00 de la mañana.

Viernes 11 de septiembre

09:00 - 09:35 FP1 Moto3

09:50 - 10:30 FP1 Moto2

10:45 - 11:30 FP1 MotoGP

13:15 - 13:50 Práctica Moto3

14:05 - 14:45 Práctica Moto2

15:00 - 16:00 Práctica MotoGP

Sábado 12 de septiembre

08:40 - 09:10 FP2 Moto3

09:25 - 09:55 FP2 Moto2

10:10 - 10:40 FP2 MotoGP

10:50 - 11:05 Q1 MotoGP

11:15 - 11:30 Q2 MotoGP

12:45-13:00 Q1 Moto3

13:10-13:25 Q2 Moto3

13:40-13:55 Q1 Moto2

14:05-14:20 Q2 Moto2

15:00 SPRINT MotoGP (14 vueltas)

Domingo 13 de septiembre

09:40 - 09:50 WUP MotoGP

11:00 CARRERA Moto3 (20 vueltas)

12:15 CARRERA Moto2 (23 vueltas)

14:00 CARRERA MotoGP (28 vueltas)

Dónde ver el Gran Premio de Austria de MotoGP 2026

El Gran Premio de Austria de MotoGP 2026 se podrá seguir por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones.

Además ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio austríaco de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, donde encontrarás toda la información de lo que ocurra en el circuito de Red Bull Ring, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.