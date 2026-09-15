El podio de Misano de Marc Márquez y Álex Márquez en MotoGP, cuestionado: "Antes que nada, voy a acabar con las especulaciones"

El nonacampeón del mundo aclaró las indicaciones que recibió de su equipo en el tramo final de la carrera

El Gran Premio de San Marino podía dictar sentencia y lo hizo. Bezzecchi y Marc Márquez podían alcanzar a Jorge Martín en la tabla y, tras caerse el primero en la primera vuelta, el segundo olió la sangre del madrileño y fue a por él.

Remontada completada, aunque igualados en punto, y ahora a Marc empieza de cero a defender su última corona. Por eso, lo primero que dijo en la rueda de prensa fue: "Estoy mentalmente liberado". Y es que, después de lograr el curso pasado su séptimo título mundial, el de Cervera comenzó tan mal este año que llegó a estar a 102 puntos del propio Bezzecchi cuando terminó el Gran Premio de Italia.

Ahora, tras lograr dobletes de victorias en Hungría, Alemania, Aragón y San Marino, además de otras actuaciones menos laureadas, ya está en lo más alto de la clasificación.

Sin embargo, el ilerdense es perro viejo ya y sabía, nada más bajarse de su moto, que la polémica le volvería a salpicar en Misano. Porque su hermano Álex fue segundo y ya sabe que muchos piensan que el menor de los Márquez se apiada del mayor en ciertos momentos del campeonato.

"Hemos ido al filo de la navaja. Cuando he visto la caída de Bezzecchi, he planteado la carrera de otra manera. Luego me he relajado y luego he vuelto a tener ese feeling. Eso sí, Álex me ha sorprendido y me ha hecho apretar más. Y para acabar con las especulaciones por si las hubiese, me mostraron su nombre porque siempre me muestran el nombre del que va segundo cuando voy primero. Si Álex hubiese ido tercero me ponen solo el tiempo, no el nombre", explicó el catalán sobre las indicaciones que le dio Ducati en el tramo final de la carrera.

Ya en la rueda de prensa, Marc fue tajante con su actuación y le quitó importancia al hecho de volver a ser líder: "Obviamente, celebro más la victoria, porque son 37 puntos en un fin de semana, que siempre es el máximo".

Marc Márquez analiza la caída de Bezzecchi

En este sentido, se mostró "muy contento" porque el sábado ganaron "por estrategia" y el domingo "por descarte", y añadió que Marco Bezzecchi tenía "un gran ritmo para ganar", pero que cuando se va tan rápido y tan al límite durante todo el fin de semana "es fácil fallar".Después de recortarle 102 puntos desde la carrera de Mugello, destacó que recibió "un regalo" por parte de sus oponentes e intentó "aprovecharlo al máximo". Marc Márquez subrayó también que ahora mismo "lo más importante" es el estado mental en el que se encuentra, pues se siente "relajado" para "poder exprimir al máximo e intentar todo hasta el final".

Sin embargo, señaló que lo más difícil es lo que viene: "Serán unas carreras intensas. Intentaremos sacar el máximo y, sobre todo, tener la velocidad, que es lo que me ha permitido gestionarlo todo como quería".

Dall'Igna se rinde ante la nueva obra de arte de Marc

El director general de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, celebró ante los micrófonos de GPOne el gran resultado para los de Borgo Panigale en casa, precisamente ante sus rivales de Aprilia: "Ha sido otro buen fin de semana después del de Aragón. Evidentemente, este es aún más importante, porque corremos en casa. Por tanto, ante nuestros aficionados, hacerlo bien aquí cuenta mucho".

Y sobre el papel de Marc Márquez lo tuvo claro: "Yo diría que sí está recuperado de la lesión sufrida en Indonesia el año pasado. Como dije a principios de año, el tiempo juega un poco a nuestro favor. Evidentemente, Marc debía volver a adaptarse a todos los mecanismos y a todas esas cosas que necesita para ir rápido en moto. Creo que lo está haciendo muy bien".

Y para lograr la corona este año, donde tanto Martín como Bezzecchi no se lo pondrán nada fácil a Márquez, Dall'Igna le ha dado sin querer un consejo a los tres: "La cabeza, como ya he dicho, es fundamental. De aquí al final habrá que ser constantes y sumar el mayor número de puntos posible sin cometer errores".

Por último, a través de DAZN, el italiano definió así el nuevo doblete firmado por el piloto catalán: "Marc ha hecho la carrera al más puro estilo Márquez. No se puede decir más. Ha entendido cómo gestionarlo todo, con el brazo, con su cuerpo, con todo. El tiempo juega a nuestro favor, esperemos continuar así. Pies en la tierra".