El morbo ya está servido con Acosta y Márquez en Ducati: "No hace falta darse abrazos ni ir a cenar juntos"

El 'Tiburón' de Mazarrón ha hablado en la previa del Gran Premio de los Países Bajos sobre su rivalidad con el piloto catalán y cómo espera que sea su relación con él

El morbo está servido para el año que viene en la parrilla de MotoGP. Ducati ha decidido apostar por Pedro Acosta como compañero de Marc Márquez. Y el piloto murciano es de esos que tiene una personalidad tan transparente como el agua y que no se muerde la lengua nunca a la hora de hablar.

Aterriza en un territorio campeón y competirá con la leyenda y nueve veces campeón del mundo, de quien en más de una ocasión ha dicho que no tiene relación de amistad ni desea tenerla.

Por eso, tras oficializarse su fichaje por los de Borgo Panigale, han sido muchas las preguntas sobre ello en la previa del Gran Premio de los Países Bajos. Y el 'Tiburón' de Mazarrón le ha dejado claro al propio Marc las intenciones con las que llega a su casa.

Pedro Acosta argumenta su fichaje por Ducati

"Creo que ha sido el secreto peor guardado de todo el paddock. Es el desafío más importante de mi vida, así que estoy muy contento", comenzó explicando.

Sobre las otras propuestas que tenía encima de la mesa, ha dejado entrever que competir con Marc ha sido uno de los motivos de su elección: "No sé que pasará el próximo año con el nuevo reglamento, pero junto a mi grupo de management tratamos de buscar el caballo ganador y, creo que nos ha salido bien. Ya veremos", recalcó.

Algunos piensan que se ha equivocado, porque competir con Márquez le puede hacer mucho daño, como le ocurrió a otros como Dani Pedrosa o Pecco Bagnaia. Pedro, sin embargo, lo ve como una motivación extra: "Lo veo al revés, creo que es lo mejor que me puede pasar. Voy a estar con un compañero que tiene mucha experiencia y en una categoría 'nueva' (por todos los cambios que llegan en 2027) y eso me puede ayudar a mejorar como piloto. Tampoco me hubiera quedado muchas oportunidades de compartir box con Marc en el futuro".

Pedro Acosta y su rivalidad con Marc Márquez

En este mismo sentido y cuando le han vuelto a preguntar si tenía cierta rivalidad con Marc Márquez y si esta aumentará compartiendo el box, Acosta ha sido tajante en su respuesta: "La relación es natural y profesional, no hace falta darse abrazos ni ir a cenar juntos. Una rivalidad, como dijo Marc hace tiempo, se forja cuando estás luchando por un campeonato, no por estar en el mismo garaje. Por ahora, rivalidad no hay".

Por último, tuvo palabras de elogio hacia su representante: "He confiado siempre en Albert Valeray mi grupo de management porque siempre me han llevado, más o menos, donde he querido. También me hacía falta un poco más para que los equipos se fijaran en mi, ser un piloto que estuviera más delante con más consistencia, que es lo que te convierte en un piloto que puede llegar a luchar por un campeonato. Teníamos una idea muy clara y la hemos llevado adelante. Creo que ha sido la decisión más clara que he tenido nunca".