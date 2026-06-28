MotoGP 2026 GP Países Bajos, en directo la carrera en el circuito de Assen con Marc Márquez y Jorge Martín

Jorge Martín espera hacer buena su 'pole position' tras sufrir mucho en una sprint en la que tampoco pudo brillar Márquez, limitado por diversos problemas físicos que se han acentuado con su caída en los libres del viernes

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este domingo 28 de junio la carrera del GP de Países Bajos , a la cual llega Jorge Martín con la pole , mientras que Marc Márquez se tiene que conformar con el séptimo lugar de la parrilla de salida. El ganador de la sprint, Raúl Fernández, comienza cuarto . ¡Empezamos!

El piloto español de Aprilia dio una lección de pilotaje en la carrera sprint del Gran Premio de los Países Bajos, en la cual tomó el liderato en la quinta vuelta para no volver a soltarlo. ¿Podrá repetir hoy domingo?

" Antes de la carrera dije séptimo u octavo , porque pensaba jugármela con Acosta que está yendo muy rápido, pero creo que ha fallado. Es lo que hay. Toca aceptarlo e ir tirando. Hay que gestionarlo de la mejor manera posible . Este es un circuito donde se usa el máximo de fuerza, sobre todo en los cambios de dirección. Aunque en frenada y recta me siento bien, es cierto que se hacen muchos cambios de dirección sin acelerador ", subraya.

¿Hora de revancha? Justo eso esperan Jorge Martín y Marc Márquez en la carrera de este domingo 28 de junio en el circuito de Assen, donde se disputa un Gran Premio de Países Bajos que coronó el sábado –y con todo merecimiento– a Raúl Fernández como vencedor de la sprint.

Ahora, con la clásica prueba del domingo, las espadas vuelven a estar en todo lo alto con las Aprilia partiendo nuevamente como favoritas, ya que copan las cuadro primeras plazas de la parrilla de salida, siendo la 'pole position' para un Jorge Martín que no pudo pasar de la quinta plaza en la primera carrera del fin de semana.

Marc Márquez y sus problemas físicos

Las caídas no están abandonando al vigente campeón del mundo en MotoGP. El de Cervera parecía estar en plena forma tras ser intervenido quirúrgicamente tanto del pie como del hombro; sin embargo, un nuevo golpe el viernes parece haber frenado su puesta a punto.

En la sprint, lejos de la intensidad a la que nos tiene acostumbrados, optó por un trabajo de calma en el que se aseguró algunos puntos al ser sexto –subió un puesto por la sanción a su compañero de equipo Pecco Bagnaia–, guardando igualmente fuerzas para la exigente prueba de hoy domingo, justo en la semana en la que ha renovado su contrato con Ducati.

"El objetivo más ambicioso será disfrutar de mi pasión en los últimos años de mi carrera deportiva, porque a veces hay algunos atletas que finalizan su carrera obviando el objeto de su deporte, el objeto de su pasión, y normalmente en esos últimos años puedes llegar a sufrir lesiones, presión, peores resultados, y yo quiero disfrutar de los últimos años de mi carrera profesional. Ese es mi objetivo", comenta.

La parrilla de salida del GP de Países Bajos

Como señalábamos, la primera plaza de la parrilla de salida es para Jorge Martín, acompañándole en la primera línea Ai Ogura y su compañero de equipo Marco Bezzecchi. La segunda es para Raúl Fernández, Pecco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio. Marc Márquez parte desde la séptima plaza, Pedro Acosta desde la octava y Joan Mir desde la décima.