Durísima caída y bandera roja por Alex Márquez y fiesta de su hermano Marc en Assen

El menor de los Márquez se fue al suelo en el tramo final de la Práctica y obligó a dirección de carrera a frenar la sesión hasta comprobar que estaba consciente

Tras sufrir una caída sin consecuencias en los primeros entrenamientos libres, Marc Márquez cumplió con su cometido y fue a asegurar su presencia en la Q2 en una Práctica del Gran Premio de los Países Bajos en la que su hermano Alex sufrió una caída durísima que hizo temer por su integridad. Eso apenas una semana después de que reapareciera tras lo vivido en el circuito de Montmeló hace unas semanas, donde su vida estuvo en peligro.

El menor de los hermanos Márquez se cayó en la curva 11 y salió despedido. Dirección de carrera paró automáticamente los entrenamientos y aclaró que el piloto español estaba consciente. Alex pudo levantarse por su propio pie, pero abandonó el circuito ayudado por los comisarios, a los que pedía que no le tocaran el hombro, que tenía muy dolorido. El alcance de las lesiones se conocerá cuando se le hagan las pruebas, aunque las primeras previsiones no son muy halagüeñas de cara a su participación mañana en la Clasificación y el Sprint.

Si se recupera entrará directamente en la Q2, ya que su caída llegó en el tramo final y, a esas alturas, ya había hecho un tiempo que le ha permitido acabar entre los diez primeros.

Marc Márquez se asegura una plaza en la Q2 en Assen

Algo similar hizo su hermano Marc, quien perdió posiciones en los instantes finales de la Práctica, pero que ya tenía el tiempo para competir por la 'pole' en Assen este sábado y que, finalmente, acabó sexto.

La Práctica estuvo liderada por un Marco Bezzecchi que se ha tomado como una revancha este gran premio después de la sanción que recibió el sábado pasado y que le dejó sin competir en la carrera del domingo.

El italiano lideró los Libres y también lo ha hecho en la Práctica, por delante de Raúl Fernández y de Pedro Acosta. La cuarta posición de Ai Ogura certifica que las Aprilia van muy bien en este circuito de Assen, ya que han clasificado a tres de sus motos en las cuatro primeras plazas y Jorge Martín también se ha metido entre los diez primeros.

También son cuatro las Ducati clasificadas, aunque la primera es la de Pecco Bagnaia, que sólo pudo ser quinto, justo por delante de Marc Márquez.

No hubo sorpresas en esta ocasión y todos los que están peleando por el Mundial acabaron en las diez primeras posiciones, lo que aventura una dura pelea este sábado por la primera plaza en la Clasificación.

Clasificación de la Práctica de MotoGP en el GP de los Países Bajos 2026

1. M. Bezzecchi (Aprilia) 1:31.123

2. R. Fernández (Trackhouse) +0.177

3. P. Acosta (KTM) +0.187

4. A. Ogura (Trackhouse) +0.239

5. P. Bagnaia (Ducati) +0.261

6. M. Márquez (Ducati) +0.323

7. F. Di Giannantonio (VR46) +0.342

8. E. Bastianini (Tech3) +0.465

9. J. Martín (Aprilia) +0.515

10. A. Márquez (Gresini) +0.578

11. F. Morbidelli (VR46) +0.604

12. J. Mir (Honda) +0.702

13. D. Moreira (LCR) +0.733

14. F. Aldeguer (Gresini) +0.738

15. F. Quartararo (Yamaha) +0.963

16. M. Viñales (Tech3) +1.181

17. A. Rins (Yamaha) +1.249

18. L. Marini (Honda) +1.278

19. J. Miller (Pramac) +1.302

20. T. Razgatlioglu (Pramac) +1.470

21. B. Binder (KTM) +1.704

22. A. Fernández (Yamaha) +1.987

23. C. Crutchlow (LCR) +2.092