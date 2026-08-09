Marc Márquez señala a Silverstone tras su mal fin de semana: "Este circuito estaba marcado en rojo"

El piloto catalán reconoce que, aunque ha mejorado de su lesión, sufre en la moto y da valor a lo hecho por su hermano Álex y por 'Diggia'

Si no hubiera perdido dos posiciones en la última vuelta del Sprint y otra más en la carrera, en las dos últimas vueltas, con Di Giananntonio, se podría estar hablando de que Marc Márquez había salvado los muebles en un Gran Premio de Gran Bretaña 2026 muy complicado.

Esos puntos perdidos son pocos, ya que luchaba por la sexta o séptima plaza en ambas ocasiones, pero dejan un mal sabor de boca al piloto catalán, que venía de hacer pleno en Alemania y que ahora va a otro circuito, Motorland, donde es el gran favorito.

El sábado, al menos, podía alegar que había sido el más perjudicado en la degradación de los neumáticos, pero este domingo, según señala, el séptimo puesto se ha debido a su incapacidad. Y se ha resignado a ser la tercera Ducati en la línea de meta.

"La moto funcionaba bien, el neumático funcionaba bien. Hoy no pude encontrar la manera de hacerlo mejor. Esa séptima posición era algo que ya podíamos esperar sobre el papel. El resultado optimista era terminar entre los cinco primeros, pero no pudimos gestionarlo de la mejor manera posible y terminamos séptimos", aclaraba un Marc Márquez que no ponía paños calientes: "Hay tres pilotos delante de mí -aparte de las Aprilia- que han hecho las cosas mejor".

El problema es... Marc Márquez

El piloto de Cervera ha dejado claro que no ha habido problemas como el sábado y que no ha sido una carrera diferente a otras, sino que, simplemente, esta vez no daba para más. "El neumático funcionaba mejor para todos", aclara antes que nada.

"Gestioné bien las primeras vueltas y el desgaste no fue excesivo, el neumático estaba bien. Incluso en las últimas vueltas eras capaz de ir muy rápido. En una carrera larga lo gestionamos de manera normal, como siempre. Pero el caso es que, normalmente, en una carrera Sprint empujas desde el principio hasta el final, como si fuera una sesión de clasificación. Y ayer, por alguna razón, no fue posible. Eso es todo. Hoy no hicimos nada diferente respecto a otras carreras", aclaró.

Entonces, ¿por qué dos Ducati acabaron por delante? "La diferencia con las otras Ducati soy yo. Y eso hay que aceptarlo. Lo que debo intentar mejorar es la resistencia del hombro", desvelaba el mayor de los Márquez, quien sabe sus debilidades y está gestionándolas a lo largo de las últimas semanas. "Era la primera vez que en el 'time attack' podía pilotar bien, pero es en la resistencia donde necesito intentar mejorar. El sabor de boca es el esperado. La séptima plaza fue lo máximo hoy, aunque la posición realista era el top cinco", aclaraba.

Marc ya piensa en Motorland, un circuito 'afín'

"Hoy siento que no me fue posible luchar con los demás. No luché y así son las cosas. He luchado suficiente durante mi carrera deportiva. Lucharé cuando me encuentre bien. Pero, si no te encuentras bien, quiero mantenerme sobre la moto", repetía. Un mensaje que ya mandó el sábado.

Marc quiso aclarar que su hermano Alex era más rápido en este circuito, incluso, ya el pasado año. Y que su objetivo era perder el mínimo de puntos posibles, algo que en parte ha podido conseguir, aunque no lo suficiente. "Este circuito estaba marcado en rojo, pero ahora vienen tres o cuatro circuitos en los que habrá que salir a atacar, porque estoy 40 puntos por detrás", advierte en Silverstone el mayor de los hermanos Márquez.