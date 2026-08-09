Giorgio Barone, chef: "Cristiano Ronaldo desayuna aguacate con café, huevos y nada de azúcar"

El descanso, el trabajo físico y la cuidada alimentación son fundamentales para el astro portugués que aún tiene retos por delante como el hecho de poder alcanzar los 1.000 goles a lo largo de su carrera

Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, sigue teniendo retos por delante. Sin ir más lejos el delantero del Al-Nassr participaba en el reciente Mundial con la selección de Portugal. Una muestra de la vigencia de este futbolista que cuida su físico al extremo, lo que le permite continuar afrontando retos de nivel. En ese punto una de las claves es la alimentación que lleva a cabo.

Evidentemente el físico de Cristiano Ronaldo no es el mismo de años atrás, cuando por ejemplo jugaba en el Real Madrid. Sin embargo los cuidados en la alimentación, además del descanso y el concienzudo trabajo físico que ejecuta para prepararse, tienen mucho que ver. Hace poco el chef Giorgio Barone, que trabajó con el jugador durante muchos años, desvelaba algunos secretos de su alimentación: "La longevidad y el alto rendimiento no son casualidad. Se construyen a través de una recuperación diaria y práctica. No es un secreto. Es una rutina".

La rutina alimentaria de Cristiano Ronaldo

El propio chef entraba en los detalles de algunas cuestiones de la dieta de Cristiano Ronaldo: "Para empezar el desayuno, toma aguacate con café, huevos y nada de azúcar. Absolutamente nada de azúcar. Para el almuerzo suele comer pollo, pescado y siempre verduras. Si necesita carbohidratos, los obtiene de las verduras, así que no necesita nada hecho con harina. Nada de pasta, pan ni otros tipos de alimentos. Por la noche, come ligero, normalmente pescado o carne en filete. Siempre acompañado de verduras".

Otro de las claves en este cuidado de Cristiano Ronaldo es que ha ido buscando la alimentación en función de las necesidades físicas que el fútbol por su edad le demandaba. No hay más que ver la evolución del portugués que ha pasado de ser un jugador con un mayor radio de acción, con arrancadas y presencia en más zonas del campo, a un delantero más de área cuyos esfuerzos son menores pero que necesita de una mayor musculatura.

Ahí han ido apareciendo el aguacate, el pescado fresco y, en general, opta por alimentos ricos en proteínas y bajos en grasas, como el pollo. Su plato favorito es el bacalao a la brasa, según explicaba Giorgio Barone.

El reto de los 1.000 goles de Cristiano Ronaldo

Las marcas personales siempre han supuesto grandes retos para Cristiano Ronaldo y eso son motores para que el delantero portugués se cuide más aún. Uno de ellos que tiene en mente es alcanzar los 1.000 goles. Las cifras de la UEFA lo colocan en 976 tantos, a 24 por tanto de una barrera más que simbólica. Para ello el luso se prepara y trabaja, con la idea de afrontar una nueva campaña con el Al-Nassr, con el que curiosamente este curso lograba su primera Saudi Pro League.

Después del hito de participar en seis Mundiales, marcando en todos ellos, los grandes torneos de selecciones se intuyen ya como un asunto complicado para Cristiano Ronaldo. Aunque el delantero ha ido rompiendo barreras y quién sabe si podría estar para la Eurocopa de 2028 y estar en la competición de la que es su máximo goleador histórico.